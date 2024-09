Fan de Taylor Swift comparte la mejor manera de conseguir boletos para Oasis

Un fan de Taylor Swift que pudo conseguir entradas para la gira Eras ha compartido algunos consejos para los fans de Oasis que sentirán la presión.

Jess Peace de Sheffield compró entradas para ver a Taylor Swift por £76.65 y tuvo éxito en su primer intento.

La joven de 30 años habló con NetVoucherCodes y compartió una lista de sus mejores consejos para los fans que intentan conseguir entradas para Oasis.

¡Oasis hará una gira por el Reino Unido e Irlanda en verano de 2025!

Las entradas saldrán a la venta este sábado 31 de agosto.

IRE 🎟️ 8 a.m. IST

UK 🎟 9 a.m. BST

Información completa 👉https://t.co/EtNuE2Hx6b

*Estas fechas serán las únicas apariciones europeas exclusivas de la banda. pic.twitter.com/C5I0NVWS68

— Oasis (@oasis) 27 de agosto de 2024

Jess dijo: “En mi grupo de amigos soy la persona a la que todos acuden para conseguir entradas para cualquier evento en vivo sin pagar más del valor nominal.

“Lo he hecho para un montón de shows agotados como Foo Fighters, Arctic Monkeys y Stone Roses, así que tengo algunos consejos probados que no me han fallado hasta ahora.

“Recientemente fui a la gira Eras y logré conseguir entradas que costaron solo £76, unas de las entradas más baratas que se podían conseguir. La hermana de mi pareja, Amelia, había estado haciendo pulseras de la amistad con su amiga que iba con su familia, pensando que se había quedado sin entradas.

“Ella realmente quería ir y estaba viendo en sitios de reventa con precios que empezaban desde £600 y aumentando hasta £1,200 para las fechas en el Reino Unido.

“Tuve la corazonada de que conseguiría las entradas de alguna manera y logré dárselas como regalo de cumpleaños anticipado.”

Consejos de una fan de Taylor Swift para comprar entradas antes de la venta general de Oasis



Crea cuentas con antelación

Jess dijo que ya se había registrado en Ticketmaster pero se aseguró de que sus datos de cuenta estuvieran actualizados antes de la venta de entradas.

Ella dijo: “Esto significaba que cuando llegó el momento de comprar las entradas, pude pasar por el proceso más rápidamente.”

Por lo tanto, recomienda que los fans de Oasis configuren cuentas con anticipación en todas las plataformas que venden oficialmente las entradas para los shows de Oasis en el Reino Unido, que son Ticketmaster, GigsAndTours y See Tickets.

Guarda tus datos de pago

Jess dijo: “Si tienes tus datos configurados como dirección de envío, nombre y más, también debes asegurarte de tener un método de pago guardado. En los sitios de venta de entradas, entra en la configuración de tu cuenta y guarda tu método de pago preferido, ya sea una tarjeta de crédito, PayPal u otra opción.

“La parte más importante es verificar que tu información de pago esté actualizada y que tu tarjeta no haya caducado, o de lo contrario pasarás minutos preciosos actualizando esta información y posiblemente te quedarás sin entradas.”

Jess Peace aconseja a los fans de Oasis usar varios dispositivos (Imagen: Getty)

Usa múltiples dispositivos

Jess cree que un truco que le consiguió entradas baratas para Taylor Swift rápidamente fue usar múltiples dispositivos.

Agregó: “Reúne todos los dispositivos que puedas, teléfono, computadora portátil, tableta y asegúrate de que todos estén conectados a los sitios de venta de entradas antes de que salgan a la venta las entradas. Colócalos en una mesa frente a ti para que puedas vigilar entre ellos cuando intentes conseguir entradas.

“Esto es crucial porque los diferentes dispositivos pueden conectarse a los servidores de venta de entradas a diferentes velocidades y si uno se retrasa o falla, tienes otro como respaldo.”

Busca múltiples fechas

Jess explicó que Ticketmaster permite a los fans usar un sistema de semáforos para verificar fácilmente la disponibilidad.

Ella dijo: “Es probable que algunas fechas sean mucho más demandadas que otras. Por ejemplo, cuando compré entradas para Taylor Swift, incluso con un código de acceso, me enfrenté a cientos de miles de personas que estaban más interesadas en el espectáculo de Wembley. En Ticketmaster, puedes modificar la vista para que la disponibilidad de entradas esté señalada con semáforos.

“Recomendaría hacer esto para que no pierdas tiempo intentando conseguir entradas para shows que tienen menos entradas disponibles y más competencia por fechas.

Hemos notado que las personas están intentando vender entradas en el mercado secundario desde el inicio de la preventa. Ten en cuenta que las entradas solo se pueden revender, al valor nominal, a través de @Ticketmaster y @Twickets. Las entradas vendidas en violación de los términos y condiciones serán canceladas por la…

— Oasis (@oasis) 30 de agosto de 2024

“Para Oasis, imagino que la gente irá primero por la fecha de inicio o la última fecha del concierto en Manchester, ya que es su ciudad natal y donde probablemente tengan la mayor base de fans.

“Todos son en fechas de fin de semana, así que la competencia será alta de todos modos, pero podría haber menos competencia por aquellos espectáculos que son el primer sábado y el segundo viernes.”

Considera sitios alternativos

Jess dice que puede “casi garantizar que Ticketmaster estará completamente lleno el sábado como el vendedor preferido”.

Agregó: “Sabemos por experiencia pasada también que a veces el sitio se cae cuando tiene demasiada demanda, arruinando tus posibilidades de asegurar entradas.

“Usaría uno de los sitios alternativos como Gigs and Tours que probablemente usarán menos personas para tener una mejor oportunidad de conseguir entradas.”

Encuentra una conexión a Internet rápida

Jess aconseja a los fans que eviten intentar comprar entradas cuando están en movimiento o conectados a un punto de acceso dudoso porque la conexión podría retrasarse o desconectarse.

Les insta a quedarse en casa ya que allí es donde sabe que su conexión a Internet será fuerte e ininterrumpida.

Jess dijo que sentarse junto al enrutador y cerrar cualquier aplicación o pestañas del navegador innecesarias que puedan ralentizar tu conexión también podría ayudar.

Únete a la cola temprano

Jess explica que una de las razones por las que pudo conseguir entradas para Taylor Swift fue porque se unió temprano a la sala de espera virtual.

Ella dijo: “La mayoría de las plataformas de venta de entradas abrirán una sala de espera o una cola unos minutos antes de la hora oficial de venta, así que asegúrate de estar conectado y listo para unirte al menos 10-15 minutos antes de que comience. Esto también te ayudará a mitigar cualquier problema previo con el wifi o la carga.”

No actualices la página

Si tu teléfono o computadora se congela, puede ser tentador presionar el botón de actualizar, pero Jess aconseja no hacerlo diciendo “¡esto es una de las peores cosas que puedes hacer!”

Añadió: “Si actualizas la página, es probable que pierdas tu lugar en la cola y te empujen hacia atrás, lo que hará que tus posibilidades de asegurar entradas sean mucho menos probables.

“¡Espera pacientemente a que el sistema haga su trabajo!”

Compra entradas con amigos

Por último, Jess sugiere trabajar en conjunto con familiares y amigos que también quieran ir al concierto.

“Puedes apostar a que cuando conseguí entradas para Taylor Swift, mis amigos me estaban agradeciendo. No todos van a conseguir entradas, así que es mejor trabajar con familiares y amigos para aumentar tus posibilidades de poder comprarlas.

“Entonces, cuando uno de ustedes llegue a la cola, pueden comprar varias entradas. Cubriendo múltiples sitios o tipos de entradas a la vez, aumentas tus posibilidades de éxito.”