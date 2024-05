Familias de las víctimas de Uvalde llegan a un acuerdo de $2 millones con la ciudad

Las familias de niños asesinados y heridos en el tiroteo masivo de Uvalde, Texas en 2022 han anunciado un acuerdo de $2 millones (£1.57 millones) con la ciudad, días antes del aniversario de la masacre. Diecinueve niños y dos maestros fueron baleados cuando un pistolero de 18 años abrió fuego en la Escuela Primaria Robb, con la policía tardando más de una hora en detenerlo. Se presentaron múltiples demandas contra la policía de Uvalde y los funcionarios locales por lo que el Departamento de Justicia ha descrito como una respuesta caótica y desorganizada. El acuerdo incluye capacitación adicional y estándares de “idoneidad para el servicio” para los oficiales de policía de Uvalde, servicios de salud mental para la comunidad, y la creación de un comité para coordinar un memorial permanente. Las familias anunciaron que presentarán una nueva acción legal contra 92 oficiales individuales del Departamento de Seguridad Pública del estado por “fallas impactantes y extensas” durante la respuesta al tiroteo. El abogado Josh Koskoff, quien previamente representó a familiares del tiroteo de Sandy Hook en 2012, dijo que el estado de Texas “no ha hecho nada” para ayudar a Uvalde, y “culpó a los oficiales locales menos equipados” por lo ocurrido. La demanda también nombra al distrito escolar local, a la entonces directora Mandy Gutiérrez y al exjefe de policía escolar Pedro Arredondo como acusados. “Hubo un fracaso obvio el 24 de mayo. Todo el mundo lo vio”, dijo Javier Cázares, cuya hija Jackie de nueve años falleció en el tiroteo. “Ha llegado el momento de hacer lo correcto”, agregó. En cuanto al futuro, Koskoff señaló que se presentaría una demanda separada contra el gobierno federal por sus presuntas fallas durante la respuesta. El informe del Departamento de Justicia de 600 páginas descubrió que la policía no entendió que había un tirador activo y hubo “fallas en cascada de liderazgo, toma de decisiones, tácticas, políticas y entrenamiento”. El informe también describió una “gran cantidad de confusiones, malas comunicaciones, falta de urgencia y falta de comando de incidentes” a medida que se desarrollaba el tiroteo. Un informe separado, encargado por la ciudad y publicado en marzo, encontró que los oficiales actuaron de buena fe y no cometieron actos graves de mala conducta. Esa investigación provocó una furiosa respuesta de algunas familias de las víctimas. La fiscalía del distrito de Uvalde también está investigando la respuesta policial como un asunto penal, con un gran jurado convocado a principios de este año. Varios funcionarios han sido llamados a declarar en esa investigación. El jefe de policía de las escuelas de Uvalde, Joshua Gutiérrez, presentó su renuncia el miércoles, menos de dos años después de que su predecesor, el Sr. Arredondo, fuera despedido por su inacción durante la respuesta al tiroteo. No se dio motivo para la renuncia de Gutiérrez.