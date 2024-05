Familias de las víctimas asesinadas en Uvalde demandan a Meta, creador de ‘Call of Duty’, y fabricante de armas: ‘Este monstruo de tres cabezas lo expuso deliberadamente al arma’.

“

Las familias de un grupo de víctimas del tiroteo en la escuela de Uvalde anunciaron el viernes nuevas demandas contra la empresa matriz de Instagram, Meta Platforms, el fabricante del videojuego “Call of Duty” y la empresa de armas que fabricó el rifle de asalto utilizado en el tiroteo.

Las demandas contra Meta, Activision y Daniel Defense se anunciaron en el segundo aniversario del ataque a la Escuela Primaria Robb.

Acusan a las empresas de asociarse para promover y crear contenido diseñado para glorificar el combate, la violencia armada y el asesinato que efectivamente entrenaron al atacante adolescente antes de que matara a 19 estudiantes y dos profesores en uno de los tiroteos escolares más mortíferos de la historia de Estados Unidos.

“Hay una línea directa entre la conducta de estas empresas y el tiroteo de Uvalde”, dijo Josh Koskoff, abogado de las familias. “Este monstruo de tres cabezas lo expuso conscientemente al arma, lo condicionó para verla como una herramienta para resolver sus problemas y lo entrenó para usarla”.

Algunas de las mismas familias presentaron el miércoles una demanda de $500 millones contra funcionarios de la policía estatal de Texas y agentes que formaron parte de la fallida respuesta policial ese día. Más de 370 agentes federales, estatales y locales respondieron pero esperaron más de una hora para enfrentar al tirador dentro del aula mientras estudiantes y profesores yacían muertos, moribundos o heridos.

Las demandas del viernes no son las primeras en acusar a empresas tecnológicas de tener un papel en la radicalización o influencia en los tiradores en masa. Las familias de víctimas en un ataque de mayo de 2022 en un supermercado de Búfalo, Nueva York, demandaron a empresas de redes sociales, incluyendo a Meta e Instagram, por el contenido en sus plataformas.

La demanda contra el fabricante de armas con sede en Georgia, Daniel Defense, fue presentada en Texas por el mismo grupo de 19 familias que demandaron el miércoles. La demanda contra Meta y Activision iba a ser presentada en California con familias adicionales de víctimas del ataque.

Activision calificó el tiroteo de Uvalde como “horrendo y desgarrador en todos los sentidos, y expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias y comunidades que siguen afectadas por este acto de violencia sin sentido. Millones de personas en todo el mundo disfrutan de los videojuegos sin recurrir a actos horribles”.

Un grupo comercial de la industria de los videojuegos también rechazó la idea de culpar a los juegos de violencia, argumentando que la investigación no ha encontrado ninguna conexión.

“Estamos entristecidos y indignados por actos de violencia sin sentido. Al mismo tiempo, desalentamos acusaciones infundadas que vinculan estas tragedias con la jugabilidad de los videojuegos, lo cual distrae de los esfuerzos por centrarse en los problemas centrales en cuestión y protegerse contra futuras tragedias”, dijo la Asociación de Software de Entretenimiento.

La cantidad de daños solicitada en las nuevas demandas no estaba clara de inmediato.

Según las demandas, el tirador de Uvalde había jugado versiones de “Call of Duty” desde los 15 años, incluyendo una que le permitía practicar efectivamente con la versión del rifle que usó en la escuela.

La demanda contra la empresa de juegos dijo que ha creado un juego hiperrealista donde “aunque la matanza es virtual, las armas son auténticas: están diseñadas para imitar perfectamente a sus contrapartes en la vida real en aspecto, sensación, retroceso y precisión”.

Instagram hace poco para hacer cumplir sus normas que prohíben la comercialización de armas de fuego y contenido dañino para los niños, dijo la demanda.

La empresa de armas logró un “éxito de marketing” con su arma destacada en el juego, dijeron los abogados de las familias.

“Al mismo tiempo, en Instagram, el tirador fue cortejado a través de un marketing explícito y agresivo. Además de cientos de imágenes que representan y veneran la emoción del combate, Daniel Defense usó Instagram para elogiar el uso ilegal y asesino de sus armas”, dijeron los abogados de las familias en un comunicado.

El tirador de Uvalde abrió una cuenta en línea con Daniel Defense antes de su cumpleaños número 18, y compró el rifle tan pronto como pudo, dice la demanda.

Una demanda separada presentada por demandantes diferentes en diciembre de 2022 contra la policía local y estatal, la ciudad y otras entidades escolares y policiales, busca al menos $27 mil millones y el estatus de acción colectiva para los sobrevivientes. Al menos otras dos demandas han sido presentadas contra Daniel Defense.

Daniel Defense y Meta no respondieron de inmediato a correos electrónicos solicitando comentarios.

En una audiencia del Congreso en 2022, el CEO de Daniel Defense, Marty Daniels, calificó el tiroteo de Uvalde y otros similares como “puro mal” y “profundamente perturbador”.

En Uvalde, los miembros de la comunidad se reunirán el viernes por la noche en una vigilia para recordar a los fallecidos. Otros eventos han incluido un repique de campanas y la liberación de mariposas en una iglesia local.

“Al conmemorar este día solemne, oremos por los que perdimos, sus seres queridos y todos los que resultaron heridos”, dijo el presidente Joe Biden en una carta a la comunidad.

“Deberían seguir con nosotros, jugando deportes, creando arte, bailando, riendo, aprendiendo, enseñando y creando nuevos recuerdos con sus familiares y amigos”, dijo la vicepresidenta Kamala Harris en un comunicado. “Hoy, recordamos sus historias, apoyamos a sus seres queridos y pensamos en su comunidad.”

