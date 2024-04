Familiar de trabajador humanitario asesinado en Gaza critica el armamento de Israel

La familia de un trabajador humanitario británico muerto por un ataque aéreo en Gaza ha criticado la venta de armas a Israel.

James Henderson fue uno de los siete trabajadores humanitarios que murieron en el ataque israelí, que su hermano calificó de “inexcusable”.

Rishi Sunak está bajo creciente presión después del ataque, que también mató a los británicos John Chapman y James Kirby, así como a ciudadanos australianos, palestinos, estadounidenses-canadienses y polacos.

El martes, el primer ministro dijo que el Reino Unido tiene un régimen de licencias de armas “muy cuidadoso”.

Anteriormente, 600 expertos legales escribieron al gobierno diciendo que las exportaciones de armas deben terminar porque el Reino Unido corre el riesgo de violar el derecho internacional por un “riesgo plausible de genocidio” en Gaza.

El grupo de trabajadores humanitarios de World Central Kitchen acababa de descargar más de 100 toneladas de ayuda alimentaria y los movimientos del convoy se coordinaron con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), según la organización benéfica.

Hablando en nombre de la familia del ex Royal Marine Sr. Henderson, su hermano – que prefirió no revelar su nombre – le dijo al periódico Times que las muertes de personas en una misión humanitaria eran “inexcusables”.

“La rendición de cuentas es la única esperanza de justicia que tengo”, dijo. “No creo que nuestro gobierno responsabilice a las personas correctas, pero garantizo que nuestro gobierno venderá armas a Israel, que a su vez puede usarse para matar a nuestros conciudadanos.”

“Es difícil de comprender”.

Las ventas de armas británicas a Israel son menores que las de otros países, como Alemania e Italia, y se ven opacadas por los miles de millones suministrados por su mayor proveedor de armas, Estados Unidos.

Pero una prohibición en el Reino Unido agregaría más presión diplomática y política sobre Israel, en un momento en que su conducta en el conflicto de Gaza está siendo sometida a un renovado escrutinio internacional.

Se entiende que hay una evaluación en curso sobre si suspender o revocar las licencias de exportación existentes a Israel, que está casi terminada.

Esa evaluación, que asesorará sobre el riesgo de que Israel viole el derecho internacional, no es el resultado del reciente ataque aéreo. De hecho, es posible que ni siquiera considere el incidente, ya que está examinando las acciones de Israel desde principios de 2024.

Técnicamente, corresponde al secretario de empresas decidir sobre la emisión de licencias de exportación de armas, pero un diputado familiarizado con el proceso dijo que, en realidad, será el Sr. Sunak quien tome la decisión cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores emita su consejo legal.

El jueves por la noche, el ex secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido Jack Straw dijo a la BBC que era “perfectamente obvio” que Israel estaba violando el derecho internacional.

El Sr. Straw dijo en el programa PM de Radio 4 que las fuerzas israelíes habían sido “sorprendidas” por la muerte de trabajadores humanitarios occidentales, pero sugirió que “se habrían atrincherado y se hubieran negado a rendir cuentas en absoluto” si todas las víctimas hubieran sido palestinas.

La ex presidenta de la Corte Suprema, Lady Hale, fue una de las abogadas, académicas y jueces retirados que firmaron una carta de 17 páginas al gobierno sobre el tema de las ventas de armas a Israel.

La carta dice que se necesita “acción seria” para “evitar la complicidad del Reino Unido en graves violaciones del derecho internacional, incluidas posibles violaciones de la Convención sobre el Genocidio”.

El grupo agrega que la venta de armas y sistemas de armas a Israel “está muy por debajo” de las obligaciones del gobierno en virtud del derecho internacional, dada el “riesgo plausible de genocidio” en Gaza, una situación que la carta dice que fue destacada en una sentencia provisional emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en enero – y la situación humanitaria en deterioro desde entonces.

Este contenido incrustado no está disponible en tu región.

Hablando en el programa Today de la BBC Radio 4, Lord Sumption, ex juez de la Corte Suprema que fue uno de los firmantes más destacados, dijo que el Reino Unido tiene el deber de prevenir el genocidio y que hay un “caso plausible de que eso es lo que está sucediendo” en Gaza.

Agregó que el “marco del derecho internacional en torno a la guerra” no significa que los países puedan actuar como quieran, incluso si han sido provocados o atacados, “por muy atroz que sea”.

Lord Sumption continuó: “No significa que puedas matar indiscriminadamente a civiles inocentes y niños. No significa que puedas atacar convoyes de ayuda humanitaria… No significa que puedas pasar dos semanas demoliendo hospitales”.

Entre otras acciones que la carta dice que el gobierno debe tomar para cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional están:

restaurar la financiación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, después de que fuera suspendida por acusaciones de que los empleados estuvieron involucrados en los ataques del 7 de octubre a Israel

imponer sanciones a “personas y entidades que hayan hecho declaraciones incitando al genocidio contra palestinos”

suspender las negociaciones diplomáticas en curso y el “acuerdo de comercio mejorado” con Israel

lanzar una revisión para suspender el acuerdo comercial existente del Reino Unido y “considerar la imposición de sanciones” a Israel

El Sr. Sunak pidió una investigación independiente sobre el ataque aéreo, pero no llegó a decir que las ventas de armas deberían terminar, en una entrevista con el periódico The Sun después del incidente.

Agregó que el Reino Unido ha sido “consistentemente claro” con Israel de que debe seguir el derecho humanitario internacional.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, describió el ataque como involuntario y “trágico”, y prometió una investigación independiente. Rechaza la afirmación de genocidio como “totalmente infundada”.

El Reino Unido ha otorgado licencias de armas a Israel por más de £574 millones desde 2008, cuando se hizo disponible los datos oficiales a nivel de país, según el grupo de presión Campaña Contra el Comercio de Armas (CAAT).

El ministro de Empresas, Greg Hands, ha dicho anteriormente a los diputados que la cifra para 2022 – £42 millones – representó el 0,02% de las importaciones militares de Israel ese año.

Las licencias de exportación de armas, otorgadas por el departamento de empresas, no pueden ser emitidas si hay un claro riesgo de que las armas puedan usarse en una violación grave del derecho humanitario internacional.

El Partido Laborista no ha pedido una suspensión, pero insta al gobierno a publicar el asesoramiento legal interno sobre si Israel está violando el derecho internacional.

El secretario de Relaciones Exteriores en la sombra, David Lammy, dijo que hay “precedente” para suspender las ventas. Los ex primeros ministros Margaret Thatcher y Tony Blair tomaron acciones similares en 1982 y 2002 respectivamente.

El SNP está pidiendo que el Parlamento sea convocado desde su actual receso de Pascua, que termina el 15 de abril, para debatir el tema.

El diputado conservador Paul Bristow dijo que la idea de que se utilicen armas fabricadas en Gran Bretaña en acciones que matan civiles inocentes en Gaza “revuelve el estómago”.

Pero su colega conservadora y ex secretaria de Interior Suella Braverman rechazó una prohibición, diciendo a la BBC “Le debemos a Israel estar de su lado”.

‘Aliado más cercano en esta región’

Hablando durante un viaje a Israel, dijo: “Creo que sería una vergüenza trágica si nos retiráramos de nuestro aliado más cercano en esta región”.

Otra diputada conservadora y ex ministra del gabinete, Theresa Villiers, dijo que el Reino Unido debería apoyar a Israel “en ejercer su derecho a defenderse de un ataque terrorista verdaderamente horroroso”.

Dijo en el programa World at One de la BBC Radio 4: “Es un resultado trágico de la guerra que los inocentes pierdan la vida, no significa que Israel esté violando el derecho humanitario internacional y en esas circunstancias es legítimo seguir suministrándoles exportaciones de armas”.

Gran parte de la Franja de Gaza ha sido devastada durante las operaciones militares israelíes que comenzaron después de que pistoleros de Hamas atacaron el sur de Israel el 7 de octubre, matando a unas 1,200 personas y tomando como rehenes a 253 personas.

Más de 32,916 personas han muerto en Gaza desde la primera semana de octubre, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamas.