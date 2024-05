Familia de rehén israelí espera que video sea recordatorio de la necesidad de un acuerdo.

Hace 32 minutos

Lucy Manning, Corresponsal Especial, Noticias de la BBC

Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas

Naama, de 19 años, fue una de las siete jóvenes reclutas tomadas como rehenes por pistoleros de Hamas que atacaron la base militar de Nahal Oz en el sur de Israel el 7 de octubre.

El hermano de la rehén israelí Naama Levy ha dicho que la decisión de la familia de publicar un nuevo video estremecedor del momento en que su hermana y otras rehenes fueron secuestradas es para recordar al mundo y a los líderes mundiales que necesitan presionar por un acuerdo para asegurar su liberación.

Naama, de 19 años, y otras seis jóvenes fueron tomadas por pistoleros de Hamas de la base militar de Nahal Oz el 7 de octubre, donde servían como observadoras monitoreando cámaras de vigilancia del cercado de Gaza cercano.

En un video de Hamas visto anteriormente en todo el mundo cuando fue llevada a Gaza, Naama fue mostrada con sangre alrededor de la entrepierna de sus pantalones, con las manos atadas y los tobillos cortados.

Ahora, las familias de Naama y otras cuatro mujeres han decidido publicar más imágenes de video filmadas por las cámaras corporales usadas por los secuestradores de Hamas. Muestra el momento en que capturaron y ataron a las adolescentes, habiendo matado a otros en la base.

Advertencia: Este artículo contiene detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores.

En los tres minutos de video, se puede ver a los pistoleros gritando a las mujeres, algunas aún en pijamas, la mayoría de las cuales tienen el rostro ensangrentado. Están atadas contra una pared antes de ser metidas a la fuerza en un jeep con heridas evidentes.

Los hombres armados les dicen en árabe: “Ustedes, perros, los pisaremos… los mataremos a todos.”

Uno dice en inglés: “Eres hermosa.”

Naama, con el rostro cubierto de sangre, les dice en inglés: “Tengo amigos en Palestina.” Anteriormente había formado parte de una iniciativa de paz israelí-palestina. Su familia la ha llamado “una buscadora de la paz”.

El hermano de Naama, Amit, está de visita en Londres para hacer campaña por la liberación de su hermana.

Dijo que las conversaciones indirectas entre Israel y Hamas para asegurar un alto el fuego en Gaza y un acuerdo de liberación de rehenes están en “un lugar muy malo”.

“Esperamos que este video anime a todas las partes a volver a la mesa y entender que es un asunto humanitario insoportable que necesita ser resuelto”, dijo a la BBC. “Esta podría ser la última oportunidad para salvarlos.”

Amit dijo que cuando vio el video publicado el jueves, fue una “observación muy difícil… ver a mi hermanita con una… una mirada en sus ojos”.

“Nunca imaginé que la vería tan asustada y herida”, agregó.

Pero también dijo que sacaba fuerzas del video.

“Sentimos que está manejando la situación como la verdadera superheroína que es, como una heroína luchando por su vida.”

De las siete observadoras femeninas en Nahal Oz que fueron secuestradas, una -Noa Marciano- fue asesinada en Gaza. El ejército israelí dijo que las tropas encontraron su cuerpo en un edificio cerca del hospital al-Shifa de la ciudad de Gaza en noviembre.

Otra, Ori Megidish, fue rescatada por las fuerzas israelíes durante una operación dentro de Gaza a finales de octubre.

Las adolescentes Liri Albag, de 18 años, Karina Ariev, de 19, Daniela Gilboa, de 19, y Agam Berger, de 19, todavía están bajo custodia junto con Naama. Han sido rehenes durante 229 días.

Después de ver el video de Naama con los pantalones ensangrentados cuando fue secuestrada, y escuchar los testimonios de otros rehenes, su familia teme el riesgo de agresión sexual.

“Es muy, muy difícil para nosotros. Es un miedo desde el 7 de octubre que no me abandona, no abandona a nadie en la familia”, dijo Amit.

“Nos damos cuenta de que hay… hay una posibilidad, tal vez incluso una buena posibilidad, de que Naama y otras chicas y hombres estén siendo acosados. Y es un miedo doloroso de formas indescriptibles. Solo tenemos que seguir luchando para que ella salga de este infierno.”

La madre de Naama, Ayelet, dijo en un comunicado: “Solo vemos en ese video una fracción de las cosas horribles que están sucediendo a su alrededor en el refugio.

“Ella está aterrorizada y herida, hay miedo en sus ojos, y está diciendo lo que puede, está suplicando por su vida.

“La máxima prioridad es traerla a casa, traerlas a todas a casa ahora.”

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas dijo: “El perturbador video ha sido la realidad de Agam, Daniela, Liri, Naama, Karina y otras 123 rehenes durante 229 días.

“El video es un testimonio condenatorio del fracaso de la nación en traer a casa a los rehenes. El gobierno israelí no debe perder ni un solo momento más y debe regresar a la mesa de negociaciones hoy.”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que estaba “sorprendido” por las imágenes y prometió hacer todo lo posible para traer a los rehenes a casa.

“La brutalidad de los terroristas de Hamas solo fortalece mi determinación a luchar con toda mi fuerza hasta la eliminación de Hamas, para asegurar que lo que vimos esta noche nunca vuelva a ocurrir”, escribió en X, anteriormente Twitter.