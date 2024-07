Familia Biden: siguen en la carrera a pesar del debate terrible

“

La familia del presidente Joe Biden utilizó una reunión el domingo en Camp David para instarlo a seguir en la carrera y a seguir luchando a pesar de su lamentable actuación en el debate, y algunos miembros criticaron cómo su personal lo preparó para el enfrentamiento, según cuatro personas familiarizadas con las discusiones.

Biden pasó el día recluido con la primera dama Jill Biden, sus hijos y nietos. Fue un viaje previamente programado al refugio presidencial en Maryland para una sesión de fotos con Annie Leibovitz para la próxima Convención Nacional Demócrata.

Pero la reunión también fue un ejercicio para tratar de descubrir cómo calmar la ansiedad demócrata que ha explotado después de la actuación del jueves.

Aunque su familia estaba al tanto de lo mal que lo hizo contra Donald Trump, también siguen creyendo que es la mejor persona para vencer al candidato republicano presumiblemente. También creen que es capaz de desempeñar el cargo de presidente durante otros cuatro años, según las personas que no estaban autorizadas para hablar públicamente sobre las discusiones internas y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Entre los más vocales: Jill Biden y su hijo Hunter, a quienes el presidente ha acudido durante mucho tiempo en busca de consejo y asesoramiento. Ambos creen que el presidente no debería renunciar cuando está abajo, y creen que puede recuperarse de lo que ellos ven como una actuación mediocre. La familia cuestionó cómo fue preparado para el debate por el personal y se preguntaban si podrían haber hecho algo mejor, dijeron las personas.

La campaña de Biden ha pasado los días desde el debate, donde parecía ronco, se quedaba sin palabras y a veces daba respuestas confusas, trabajando para mantener a los donantes y simpatizantes a bordo a medida que los demócratas cuestionaban cada vez más si debería seguir en la carrera.

En este punto del proceso de delegados, Biden probablemente tendría que decidir retirarse para que haya un nuevo candidato. Y las personas a las que más escucha en el mundo, su esposa e hijo, le están diciendo que se quede.

Incluso antes del debate, la edad del presidente demócrata de 81 años había sido una desventaja con los votantes, y el enfrentamiento en horario estelar parecía reforzar las profundas preocupaciones del público antes quizás de la mayor audiencia que tendrá en los cuatro meses hasta el Día de las Elecciones. CNN dijo que más de 51 millones de personas vieron el debate.

Mientras el presidente estaba reunido con su familia, prominentes demócratas se reunieron para mostrar públicamente su apoyo a su campaña el domingo.

“No creo que Joe Biden tenga un problema liderando durante los próximos cuatro años”, dijo un estrecho aliado, el representante demócrata James Clyburn de Carolina del Sur. “Joe Biden debería seguir postulándose por su historial”.

El senador Raphael Warnock, un demócrata de Georgia y ministro bautista, dijo que había habido “más de unos pocos domingos en los que desearía haber predicado un mejor sermón”, relacionando la experiencia con la actuación de Biden en el debate.

“Pero después de que el sermón haya terminado, era mi trabajo encarnar el mensaje, presentarme para las personas a las que sirvo. Y eso es lo que ha estado haciendo Joe Biden toda su vida”, dijo Warnock. Fue un eco del mensaje de otros partidarios de que Biden tuvo un mal debate, pero toda una vida de buena gobernanza.

Warnock, al igual que Clyburn y otros, pasaron a las numerosas mentiras de Trump durante el debate, fallos que Biden y los moderadores del debate a menudo no lograron verificar desde el escenario, incluida sobre el ataque al Capitolio por parte de simpatizantes de Trump el 6 de enero de 2021, la inmigración y el resultado de la elección de 2020.

“Siempre que su boca se movía, estaba mintiendo”, dijo Warnock sobre Trump.

Pero había preocupación entre algunos demócratas de que la campaña de Biden y el Comité Nacional Demócrata no estaban tomando en serio suficientemente el impacto del debate.

El exsenador de Iowa Tom Harkin, quien sirvió durante más de dos décadas con Biden en el Senado, llamó al debate “un desastre del que Biden no puede recuperarse”.

Harkin sugirió que los senadores demócratas en carreras pivotes y “quizás todos los senadores demócratas en funciones deberían redactar una carta a Biden pidiéndole que libere a sus delegados y se aparte para que la convención pueda elegir un nuevo candidato”, según un correo electrónico a los partidarios obtenido por The Associated Press. Fue mencionado por primera vez en la columna de la periodista de Iowa Julie Gammack el sábado, Iowa Potluck.

“Este es un momento peligroso, y es más importante que el ego o los deseos de Joe Biden de quedarse como presidente”, concluyó Harkin.

El representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland, describió “conversaciones muy honestas, serias y rigurosas que se están llevando a cabo en todos los niveles de nuestro partido… sobre qué hacer”.

Pero el presidente del DNC, Jaime Harrison, y la directora de campaña de Biden, Julie Chavez Rodríguez, tuvieron una llamada el sábado por la tarde con docenas de miembros del comité en todo el país, un grupo de los más influyentes de la fiesta, donde ofrecieron una evaluación optimista del camino a seguir y no dieron la oportunidad a otros en la llamada de responder preguntas.

Múltiples miembros del comité en la llamada, la mayoría concedió anonimato para hablar sobre la discusión privada, describieron sentirse como si se les pidiera ignorar un serio dilema.

“Había varias cosas que podrían haberse dicho para abordar la situación. Pero no obtuvimos eso. Nos estaban haciendo un gaslighting”, dijo Joe Salazar, miembro electo del DNC de Colorado, que estuvo en la llamada.

“