Falta de moderación lleva al CEO de Telegram a la cárcel

“



Pavel Durov, el director ejecutivo de la aplicación de mensajería Telegram, fue arrestado por las autoridades francesas el sábado, según TF1 INFO.

Agentes de varias agencias francesas, incluida la Gendarmería de Transporte Aéreo (GTA), el Comando de Gendarmería del Ciberespacio (COMCyberGEND), la Oficina Nacional Antifraude (ONAF) y la Policía de Fronteras (PAF) participaron en el arresto.

Duruv fue detenido después de llegar desde Azerbaiyán en su avión privado al aeropuerto de Le Bourget, cerca de París.

Originario de Rusia, Durov, de 39 años, creó Telegram con su hermano Nikolai en 2013. Es una de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo y cuenta con 900 millones de usuarios. No está tan moderada como otras aplicaciones de comunicación populares. Se dice que este enfoque improvisado es la razón por la cual Durov fue arrestado, ya que la aplicación es vista como un lugar popular para criminales y alborotadores.

Al parecer, se le acusa de no tener las protecciones necesarias para evitar el uso criminal de su aplicación y permitir que se utilice para delitos como el lavado de dinero y el tráfico de drogas. Además de no estar debidamente moderado, se culpa a Telegram por no cooperar con las agencias de aplicación de la ley y por ofrecer herramientas como criptomonedas que facilitan actividades criminales.

Se espera que Durov sea llevado a juicio el domingo, donde se espera que se le imputen múltiples cargos.

Durov reside en Dubái y tiene doble ciudadanía con los Emiratos Árabes Unidos y Francia.

El arresto probablemente no tomó por sorpresa a Durov, considerando que sabía que las autoridades habían emitido una orden de arresto en su contra. Dicho esto, también es posible que esta haya sido solo una escala que resultó ser un error. Después de todo, él redujo sus viajes a Francia y Europa después de que se emitiera la orden.

La orden de arresto fue emitida por OFMIN, una agencia establecida para combatir delitos cometidos contra niños.

“