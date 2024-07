Falsificado reporte de noticias filipinas difunde un ‘resultado de encuesta’ fabricado sobre candidatos presidenciales preferidos.

A medida que las relaciones se deterioraron entre el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, y la vicepresidenta Sara Duterte, surgió un informe de noticias manipulado en publicaciones que afirmaban que un aliado de la poderosa familia Duterte encabezaba una encuesta de candidatos preferidos para las próximas elecciones presidenciales del archipiélago en 2028. La emisora ABS-CBN negó haber publicado el supuesto informe mientras que el organismo encuestador Pulse Asia Research le dijo a AFP que no había realizado tal encuesta. “Solo Robin Padilla es tan fuerte”, decía un post en TikTok en tagalo del 23 de junio de 2024. El actor convertido en senador Robin Padilla es compañero de partido del padre de la vicepresidenta, el ex presidente Rodrigo Duterte. El video, visto más de 200,000 veces antes de ser eliminado, parecía mostrar un informe de la emisora filipina ABS-CBN. Incluía un marco que mostraba a Padilla supuestamente liderando una “encuesta de preferencia presidencial de 2028” realizada por Pulse Asia del “18 al 22 de junio de 2024”. Captura de pantalla de la publicación falsa, tomada el 2 de julio de 2024. La publicación se compartió después de que la vicepresidenta Sara Duterte renunciara al gabinete del presidente Ferdinand Marcos, mientras las tensas relaciones entre las dos familias se intensificaban en una confrontación pública. Rodrigo Duterte y Marcos tuvieron una caída muy pública a medida que ambas familias intentaban consolidar sus bases de apoyo rivales y asegurar posiciones clave antes de las elecciones de medio término en 2025 y las elecciones presidenciales en 2028. Marcos y Duterte se unieron para una victoria arrolladora en las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de mayo de 2022. También circularon publicaciones similares en Facebook aquí, aquí y aquí. Informe fabricado. El presidente de Pulse Asia Research, Ronald Holmes, dijo que su organización no llevó a cabo la encuesta compartida en las publicaciones de redes sociales. “Nunca hemos realizado una encuesta en la que apareciera ese senador como uno de los principales candidatos. El informe es falso”, dijo a AFP el 2 de julio de 2024. ABS-CBN News dijo por separado que el video que circulaba era “falso y fabricado” en un comunicado publicado en el sitio de redes sociales X. Búsquedas inversas de imágenes y palabras clave encontraron el video original publicado en la cuenta verificada de TikTok de ABS-CBN News el 5 de abril de 2024. El informe se refería en realidad a una encuesta de Pulse Asia Research realizada del 6 al 10 de marzo de 2024 que consultó a los votantes sobre su preferencia presidencial para la votación de 2028. Según el informe, la encuesta encontró al senador Raffy Tulfo y a la vicepresidenta Sara Duterte en un empate estadístico. Padilla ocupaba el sexto lugar, mostraba el informe. A continuación se muestra una comparación de capturas de pantalla entre el resultado falsificado de la encuesta compartida en las publicaciones circulantes (izquierda) y el marco del informe de noticias original (derecha). Comparación de capturas de pantalla tomada el 1 de julio de 2024. Los medios de comunicación locales Inquirer, GMA News y Rappler también informaron sobre los resultados de la encuesta. AFP ha verificado previamente informes de noticias filipinas que han sido manipulados.