Fallo del sistema de alerta temprana de Google provoca su desactivación en un país entero.

Una falsa alarma de terremoto, desencadenada por el Sistema de Alertas de Terremotos de Android de Google, sorprendió a los usuarios de Brasil en la madrugada del miércoles, lo que llevó a la suspensión temporal del sistema. Este incidente marca la primera falsa alarma generalizada para el sistema desde su lanzamiento en 2020.

El Sistema de Alertas de Terremotos de Android aprovecha el poder de los datos de crowdsourcing de los teléfonos inteligentes Android. Estos teléfonos, equipados con acelerómetros, pueden detectar la “onda P” inicial de un terremoto. Esta onda primaria, aunque menos destructiva, precede a la más dañina “onda S”. Al identificar la onda P, el sistema tiene como objetivo proporcionar a los usuarios unos segundos cruciales de advertencia antes de que llegue el temblor más fuerte.

El historial del sistema ha sido variado. Avisó con éxito a los residentes de Filipinas sobre un terremoto inminente en 2021. Sin embargo, al parecer no envió alertas durante un terremoto devastador en Turquía en 2023, aunque Google afirma que el sistema funcionó según lo diseñado. A principios de este año, Google amplió el alcance del sistema a través de Estados Unidos.

El incidente de esta semana en Brasil vio a los usuarios de Android recibiendo advertencias de terremoto alrededor de las 2 a.m. hora local, con la alerta sugiriendo un posible terremoto de hasta 5,5 de magnitud. Sin embargo, no se registró actividad sísmica. La causa de esta falsa alarma sigue siendo desconocida, y Google ha declarado que está investigando el asunto. En un comunicado difundido, Google enfatizó que el Sistema de Alerta de Terremotos de Android es una herramienta suplementaria y no pretende reemplazar los sistemas de alerta oficiales. Reconocieron que el sistema detectó señales de teléfonos celulares inusuales cerca de la costa de São Paulo, lo que desencadenó las alertas erróneas. Google se disculpó por las molestias causadas y reiteró su compromiso de mejorar la herramienta. El sistema ha sido desactivado temporalmente en Brasil, y el plazo para su reactivación sigue siendo incierto.

Este incidente plantea preguntas sobre la confiabilidad de los sistemas de alerta temprana basados en crowdsourcing. Si bien los beneficios potenciales son significativos, el riesgo de falsas alarmas puede erosionar la confianza pública y llevar a la complacencia. Para usuarios como yo, este evento sirve como recordatorio de que la tecnología, aunque poderosa, no es infalible. También destaca la importancia de tener múltiples fuentes de información durante desastres naturales. Siempre es útil tener un plan de respaldo en caso de emergencia.