Fallece Susan Wojcicki, ex CEO de YouTube y pionera del Valle del Silicio, a los 56 años.

La ex directora ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, quien también fue una de las empleadas más influyentes de Google en sus inicios, ha fallecido a los 56 años según publicaciones compartidas en línea por su esposo Dennis Troper y el CEO de Google, Sundar Pichai, el viernes por la noche.

Wojicki lideró YouTube durante casi diez años y fue una de las pocas mujeres en ocupar el cargo de CEO en una gran empresa tecnológica en Silicon Valley.

El esposo de Wojcicki, Dennis Troper, escribió en Facebook el viernes por la noche: “Es con profunda tristeza que comparto la noticia del fallecimiento de Susan Wojcicki. Mi amada esposa de 26 años y madre de nuestros cinco hijos nos dejó hoy después de 2 años viviendo con cáncer de pulmón de células no pequeñas.”

Pichai confirmó la muerte y la condición de cáncer en una publicación en redes sociales el viernes, escribiendo que estaba “increíblemente entristecido” por la pérdida.

En una nota enviada a los empleados, Pichai describió a Wojcicki como “una de las personas más activas y vibrantes que he conocido. Su pérdida es devastadora para todos nosotros que la conocemos y amamos, para los miles de googlers que lideró a lo largo de los años y para millones de personas en todo el mundo que la admiraban, se beneficiaban de su defensa y liderazgo, y sentían el impacto de las cosas increíbles que creó en Google, YouTube y más allá.

“El trayecto de Susan, desde el garaje que alquiló a Larry y Sergey … hasta liderar equipos en productos de consumo y construir nuestro negocio de Ads … hasta convertirse en la CEO de YouTube, una de las plataformas más significativas del mundo, es inspirador en cualquier medida. Pero no se detuvo ahí. Como una de las primeras empleadas de Google —y la primera en tomar una licencia de maternidad— Susan usó su posición para construir un mejor lugar de trabajo para todos. Y en los años que siguieron, su defensa alrededor de la licencia por paternidad estableció un nuevo estándar para empresas en todas partes. Susan también tenía una profunda pasión por la educación. Se dio cuenta temprano de que YouTube podía ser una plataforma de aprendizaje para el mundo y defendió a los ‘edutubers’ —especialmente aquellos que ampliaron el alcance de la educación STEM a comunidades desatendidas.

Wojcicki, de 56 años, se unió a YouTube como CEO en 2014. Renunció a su cargo en febrero de 2023, diciendo que seguiría trabajando con equipos de YouTube, asesorando a miembros y reuniéndose con creadores.

Ayudó a construir Google desde sus primeros días hasta convertirla en una titán tecnológica, y se le atribuye la supervisión de algunos de sus productos más exitosos.

Permitió a los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, trabajar en su hogar de Menlo Park, California, al fundar Google. Page y Brin alquilaban el garaje por $1,700 al mes de ella. En ese momento, Wojcicki trabajaba en el departamento de marketing de Intel.

Al unirse a Google en 1999 como la decimosexta empleada de la compañía, Wojcicki supervisó el diseño y la construcción de los productos de publicidad y análisis de Google durante 14 años. Jugó un papel crucial en el desarrollo del negocio de publicidad de Google, incluida la co-creación de AdSense, uno de los productos más exitosos de la compañía.

En 2006, abogó por la adquisición de YouTube por entonces de $1.65 mil millones por parte de Google.

“Los fundadores confían en Susan quizás más que cualquier otra persona en el planeta,” dijo Patrick Keane, un antiguo director de ventas de Google, en el libro de 2022 “Like, Comment, Subscribe: Inside YouTube’s Chaotic Rise to World Domination.” “Nunca podías inquietar a Susan, no importa lo difícil que fuera el momento.”

“Cuando la gente no podía hacer que viera la razón, ella siempre podía,” dijo la ex directora de Google y temprana influenciadora del entorno laboral en Silicon Valley, Kim Scott, en el libro como “una susurradora de Larry,” refiriéndose al cofundador de Google, Larry Page.

Durante el mandato de Wojcicki como CEO de YouTube, supervisó la rápida expansión de la compañía, ayudando a convertirla en la plataforma de video más grande del mundo. YouTube ahora tiene más de 2.5 mil millones de usuarios activos mensuales y se suben más de 500 horas de contenido a la plataforma cada minuto, según la compañía.

El anuncio de su fallecimiento provocó una avalancha de condolencias de una amplia gama de líderes tecnológicos y de capital de riesgo el viernes por la noche.

“Tuve la suerte de conocer a Susan hace 17 años cuando era la arquitecta de la adquisición de DoubleClick,” escribió el actual CEO de YouTube, Neal Mohan, en una publicación en redes sociales el viernes por la noche. “Su legado vive en todo lo que tocó en Google y YouTube.”

“Ella me enseñó el negocio y me ayudó a navegar por una organización creciente y bastante caótica al principio de mi carrera en tecnología,” dijo la ex COO de Meta, Sheryl Sandberg, en una publicación en redes sociales. “Como una de las mujeres líderes más importantes en tecnología —la primera en liderar una empresa importante— se comprometió a ampliar las oportunidades para las mujeres en todo Silicon Valley. No creo que mi carrera sería lo que es hoy sin su apoyo inquebrantable.”

“Estoy profundamente entristecido por el fallecimiento de mi querida colega y amiga @SusanWojcicki,” escribió el científico jefe de Google, Jeff Dean, en redes sociales el viernes por la noche. “Ella ha tenido una influencia profunda en todos en Google e impactó las vidas de tantos.”

