Fallece en cuidad intensiva Serhiy Lysiuk, campeón ucraniano de kickboxing, tras lesión por explosión en primera línea Ucrania

Ucrania está de luto por la pérdida del maestro de deportes y múltiple campeón europeo y mundial de kickboxing, Serhiy Lysiuk, quien falleció en una unidad de cuidados intensivos después de sufrir graves lesiones y la amputación de una pierna tras resultar herido en una explosión de mina en primera línea.

“Chernihiv ha perdido al destacado kickboxer Serhiy Lysiuk como resultado de la maldita guerra”, escribió la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional Taras Shevchenko en Chernihiv en su página de Facebook el 22 de noviembre.

“Nuestras sinceras condolencias a su esposa Olena Bibik, y a la familia y amigos del héroe. Agradecemos a todos por sus oraciones y apoyo financiero en este momento difícil.”

Lysiuk había estado sirviendo activamente en las fuerzas de defensa territorial desde el inicio de la invasión rusa a gran escala y más tarde participó en combates en el frente de Donbás.

