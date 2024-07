Fallece actriz de “El resplandor” y “Annie Hall” a los 75 años

Hace 28 minutos

Por Ian Youngs, informante cultural

Getty Images

Shelley Duvall pasó 20 años fuera del foco de Hollywood

La actriz estadounidense Shelley Duvall, conocida por películas como El Resplandor, Annie Hall y Nashville, ha fallecido a la edad de 75 años.

Su pareja Dan Gilroy confirmó la noticia a The Hollywood Reporter.

“Mi querida, dulce y maravillosa compañera de vida y amiga nos dejó. Demasiado sufrimiento últimamente, ahora está libre. Vuela, hermosa Shelley,” dijo, según el medio.

Falleció mientras dormía de complicaciones de diabetes en su casa en Texas, dijo Gilroy.

Otros créditos de Duvall incluyen el drama de 1977 3 Women, dirigida por Robert Altman, por el cual ganó el premio a mejor actriz del Festival de Cine de Cannes y fue nominada a un Bafta.

Tres años después, protagonizó como Olive Oyl junto a Robin Williams en la versión musical de Popeye de Altman.

Pero Duvall cayó en desgracia en Hollywood y estuvo fuera de las pantallas durante dos décadas, antes de hacer su regreso en The Forest Hills de 2023.

El personaje de Duvall salió en una cita con Woody Allen en Annie Hall

Con sus grandes ojos marrones y carisma singular, Duvall era una presencia distintiva y convincente.

Comenzó su carrera, y su asociación con Altman, en la comedia oscura de 1970 Brewster McCloud, y la pareja se reunió para McCabe y Mrs Miller en 1971.

Después de filmar su interpretación como una mujer que se enamora de un ladrón de bancos de la década de 1930 en la próxima película, Thieves Like Us, Altman le dijo: “Sabía que eras buena, pero no sabía que eras genial.”

Ella dijo que ese comentario fue “la razón por la que seguí adelante y me convertí en actriz”.

El director se mantuvo junto a ella, diciendo una vez que ella “podía manejar todos los lados del péndulo: encantadora, tonta, sofisticada, patética, incluso hermosa”.

Altman la volvió a elegir en Nashville de 1975, su sátira de la sociedad estadounidense, la política y la música country.

Su próxima colaboración, 3 Women, vio a Duvall interpretar a una habladora y seguidora de tendencias en un spa de salud. Anne Billson de The Guardian la calificó como su mejor papel, y “simplemente una de las mejores actuaciones de la década de 1970.”

Mientras tanto, también en 1977, Duvall interpretó memorablemente a Pam, una reportera de Rolling Stone que salió en una cita con Alvy de Woody Allen en Annie Hall.

Grabar El Resplandor cobró su precio a Duvall

Su papel más conocido fue quizás Wendy, la esposa del cuidador aterrador de Jack Nicholson en el clásico de terror de 1980 de Stanley Kubrick, El Resplandor.

La filmación fue una prueba. “Tenía que llorar 12 horas al día, todo el día, los últimos nueve meses seguidos, cinco o seis días a la semana,” recordó una vez.

Después de eso, los roles cinematográficos de Duvall incluyeron Los héroes del tiempo de Terry Gilliam y Roxanne con Steve Martin.

También creó sus propias compañías de producción, y realizó y condujo el querido programa de televisión de los años 80, Faerie Tale Theatre.

Sus roles de actuación se redujeron en la década de 1990, con La poseída de Jane Campion como lo mejor, y desapareció del radar en 2002.

The New York Times atribuyó su aparente desaparición al impacto de un terremoto de 1994 que dañó su casa en Los Ángeles, y al estrés de que su hermano tuviera cáncer.

Al discutir su prolongada ausencia de la pantalla, le dijo al periódico en mayo que había sido víctima de una industria cinematográfica voluble. “Yo era una estrella. Tenía roles protagónicos. La gente piensa que es solo envejecer, pero no lo es. Es violencia,” dijo.

Al pedirle que explicara, ella dijo: “Cómo te sentirías si la gente fuera realmente agradable, y luego, de repente, en un instante, te dieran la espalda?”

“Jamás lo creerías a menos que te pasara a ti. Por eso te lastimas, porque realmente no puedes creer que sea verdad.”

‘Estrella de cine definitiva’

Se plantearon preocupaciones sobre su salud cuando apareció en el programa de entrevistas de televisión Dr. Phil en 2016 y le dijo: “Estoy muy enferma. Necesito ayuda.”

También habló sobre recibir mensajes de un “cambio de forma” de Robin Williams después de su muerte, y habló sobre fuerzas malévolas que estaban dispuestas a hacerle daño, dijo el periódico.

Hablando sobre ese período, Gilroy le dijo al New York Times que se había vuelto “paranoica y un poco delirante”.

Al preguntarle el periódico por qué había aceptado regresar a la pantalla en The Forest Hills, ella respondió: “Quería actuar nuevamente. Y luego este tipo siguió llamando, y terminé haciéndolo.”

La novelista Nicole Flattery escribió en el Financial Times en 2023 que su regreso mostraba que su magia había permanecido intacta.

En un artículo que la denominaba la “estrella de cine definitiva”, Flattery resumió su talento, escribiendo: “Ella es una maestra en interpretar personajes que actúan felices cuando se sienten tristes, su tontería ocultando profundidad.”