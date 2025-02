Fallece a los 95 años el primer presidente de Namibia

Yahoo está utilizando inteligencia artificial para generar conclusiones de este artículo. Esto significa que la información puede que no siempre coincida con lo que está en el artículo. Reporting mistakes helps us improve the experience. Generar conclusiones clave.

El primer presidente de Namibia independiente, Sam Nujoma, ha fallecido a la edad de 95 años en la capital Windhoek, según ha anunciado el líder actual del país.

Nujoma lideró la larga lucha por la independencia de Sudáfrica en 1990 después de ayudar a fundar el movimiento de liberación de Namibia conocido como la Organización del Pueblo del Sudoeste (Swapo) en los años 1960.

Después de la independencia, Nujoma se convirtió en presidente en 1990 y dirigió el país hasta 2005.

Nujoma estuvo hospitalizado durante las últimas tres semanas con una enfermedad de la que “no pudo recuperarse”, dijo el presidente namibio Nangolo Mbumba en un comunicado anunciando la muerte con “suma tristeza y pesar”.

“Nos inspiró a levantarnos y a convertirnos en los dueños de esta vasta tierra de nuestros antepasados”, dijo el presidente Mbumba.

Añadió: “Nuestro padre fundador vivió una vida larga y consecuente durante la cual sirvió excepcionalmente al pueblo de su querido país”.

Nujoma se retiró como jefe de Estado en 2005, pero continuó liderando el partido antes de renunciar en 2007 como presidente del partido gobernante Swapo después de 47 años al mando.