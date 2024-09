Fallece a los 92 años el escritor de Danger Mouse Brian Trueman.

Su hijo Jonathan Trueman anunció la muerte de su padre en un post de Facebook, diciendo que falleció en el Hospital Stepping Hill en Stockport el domingo por la noche “después de una breve enfermedad”.

“Si lo conocías, estamos seguros de que apreciarás que no querría un tributo sentimental aquí”, dijo.

“Pero estamos igualmente seguros de que, si lo conocías, sabrás cuánto se le echará de menos”.

Trueman pasó 20 años en Granada TV y mientras estuvo allí escribió y presentó las series de televisión Cinema y concibió, produjo, escribió y presentó House For The Future.

Sin embargo, fue más conocido por su trabajo como escritor en la compañía de animación Cosgrove Hall Films, en particular en Chorlton And The Wheelies, algunos de los guiones de Count Duckula y los episodios originales de Danger Mouse, que fueron interpretados por Sir David Jason.

El Archivo de Cosgrove Hall Films rindió homenaje a Trueman en Instagram, diciendo: “Estamos muy tristes al enterarnos del fallecimiento de Brian Trueman.

“Durante muchos años, Brian trabajó para Cosgrove Hall Films como escritor, actor de voz y narrador.

“La escritura y el humor de Brian tenían la capacidad única de atraer tanto a adultos como a niños, lo que contribuyó al éxito de series de Cosgrove Hall como Danger Mouse, The Wind In The Willows, Jamie And The Magic Torch.

“Brian nació en la zona, y siempre estaba feliz de compartir historias de su carrera, incluso en su vida posterior.

“Habló en nuestra conferencia Puppet Masters hace un par de años.

“Nuestros pensamientos están con su familia esta semana mientras recordamos lo legendario que fue”.

El hijo de Trueman, Ben, escribió en X: “Estamos absolutamente impresionados y profundamente conmovidos por los mensajes amables y afectuosos aquí.

“Es realmente maravilloso saber que él y su trabajo son recordados con cariño. Gracias, a todos”.