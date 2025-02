Fallece a los 87 años Frederick J. Hikel, Hombre de la Ciudad que Enseñó por Más de 25 Años y Ofició en el Baloncesto Universitario de Gran Importancia

Frederick J. Hikel, 87, de Bridgeport, murio el sabado, 22 de febrero de 2025, en el United Hospital Center. El nacio en Clarksburg el 14 de marzo de 1937, hijo del finado George e Ida (Habeb) Hikel.

Estaba previsto por su esposa, Jane Reiblich Hikel, en 2011; y su hermana, Genevieve Cunningham y su esposo Ernest.

Le sobreviven numerosos primos con los que estaba muy unido.

Freddie se graduo de la Escuela Secundaria St. Mary en 1955, y Fairmont State College en 1959. En septiembre de 1959, se fue a Baltimore, MD, donde enseno en el Condado de Baltimore por mas de 25 anos. Tambien fue arbitro de baloncesto con las ligas ACC, ECAS, Metro y Big East por 25 anos.

Despues de su jubilacion, paso su tiempo entre Maryland y Winter Haven, FL, como un ave del nieve durante 22 anos. Ofrecio su tiempo como voluntario en la Tienda Regeneration para Saint Matthews. Era miembro de los Caballeros de Colon, la Asociacion Nacional de Educacion, y fue incluido como una Leyenda Irlandesa en la Escuela Secundaria Notre Dame. Regreso a Bridgeport y se quedo con sus primos Bob y Bernadette Ayoob, y luego vivio en Harmony Oaks durante los ultimos anos.

En lugar de flores, se solicita que se hagan contribuciones conmemorativas a la Iglesia Catolica de Todos los Santos.

Los amigos seran recibidos en la Iglesia Catolica de Todos los Santos, 317 E. Main Street, Bridgeport, de 9 a.m. a 11 a.m. el miercoles, 26 de febrero de 2025, donde se celebrara una Misa de Entierro Cristiano a las 11 a.m. el miercoles, con el Muy Reverendo Walt Jagela como Celebrante. El entierro seguira en el Cementerio de la Santa Cruz.

Funeraria Burnside, Bridgeport.