Fallece a los 83 años leyenda de la música brasileña.

Durante finales de los años 1960, Sérgio Mendes era el artista brasileño más vendido en el mundo. El músico brasileño Sérgio Mendes, quien ayudó a popularizar la bossa nova y el samba con audiencias occidentales, ha fallecido a la edad de 83 años, lo confirmó su familia. El líder de la banda y compositor es más conocido por el animado éxito pop latino Mas Que Nada, y por dar giros brasileños a canciones en inglés como The Look Of Love y The Beatles’ The Fool On The Hill. Mendes grabó más de 35 álbumes, muchos de los cuales obtuvieron discos de oro o platino en los EE. UU.; y recibió una nominación al Oscar en 2012 por coescribir la canción Real in Rio de la película animada Rio. Una declaración de su familia dijo que Mendes “falleció pacíficamente” el jueves en Los Ángeles, rodeado de su esposa e hijos. No se dio una causa oficial de muerte, sin embargo, la familia dijo que Mendes había estado sufriendo de Covid a largo plazo, y se sabía que el músico había tenido problemas respiratorios desde finales de 2023. La declaración de la familia dijo que Mendes “trajo los alegres sonidos de su natal Brasil al mundo”. “Mendes se presentó por última vez en noviembre de 2023 a casas llenas y entusiastas en París, Londres y Barcelona”, continuó. “Durante los últimos meses, su salud había sido desafiada por los efectos del Covid a largo plazo.” La declaración concluyó diciendo que Mendes “nos deja un increíble legado musical de más de seis décadas de un sonido único”. El hijo de un médico, Mendes nació en Niteroi, Brasil, y estudió inicialmente piano clásico, con la intención de convertirse en pianista de concierto. Pero su vida cambió en 1956 cuando escuchó su primer disco de jazz, Take Five del músico estadounidense Dave Brubeck, y abandonó sus estudios. “Para mí fue como, diría, uno de los momentos increíbles de mi vida”, le dijo a la estación de radio NPR de EE. UU. en 2014, “porque cuando escuché eso, no tenía idea de jazz o nada”. Comenzó a tocar en clubes nocturnos de Río de Janeiro, justo cuando la locura de la bossa nova comenzó a despegar – y comenzó a sumergirse en esa escena, junto a otras luminarias como Antonio Carlos Jobim y João Gilberto. Su primera grabación, Dance Moderno, se lanzó en 1961 en el sello Philips Records. Tres años después, dejó Brasil por los Estados Unidos para escapar de la dictadura militar – pero no fue una transición fácil. Sus compañeros de banda brasileños regresaron a casa, lo que obligó a Mendes a formar un nuevo grupo. Llamado Brasil ’66, contaba con dos cantantes estadounidenses, Lani Hall y Karen Philip. Firmados con A&M Records, dieron con una fórmula ganadora – interpretaciones de canciones brasileñas populares con ejemplos de samba de los éxitos del momento. Tuvieron su primer gran éxito con Mas Que Nada, una cubierta soleada de un original de Jorge Ben, llena de chasquidos de los dedos, cocteles de maracas y un coro alegre que canta la urgencia de bailar. Hay “algo muy mágico en ese canto”, recordó Mendes más tarde. “A la gente le encanta esa canción, en todo el mundo”. Fue la primera canción en portugués en convertirse en un éxito global; y llevó al álbum debut homónimo de Brasil ’66 al top 10 de las listas de los EE. UU. Registros posteriores vieron a Mendes perfeccionar su mezcla de melodías occidentales y ritmos brasileños, cubriendo Scarborough Fair de Simon & Garfunkel, y (Sittin’ On) The Dock Of The Bay de Otis Redding. Cuando cubrió The Fool On The Hill de The Beatles en el álbum de 1967 Look Around, Paul McCartney escribió una carta a Mendes, diciéndole que era su versión favorita de la canción. Aunque su música fue desestimada como “fácil de escuchar” en ese momento, fue muy popular, haciendo giras por arenas y actuando en la Casa Blanca para los presidentes Lyndon B. Johnson y Richard Nixon. Fue un habitual en programas de televisión junto a artistas como Perry Como, Jerry Lewis, Fred Astaire y Frank Sinatra, con quien entabló una estrecha amistad. En la década de 1970, relanzó su banda como Brasil ’77, pero su fortuna comercial disminuyó hasta el álbum de regreso de 1983, Sergio Mendes, le dio el mayor éxito en las listas de su carrera – una cubierta del clásico de Dionne Warwick, Never Gonna Let You Go. El éxito llegó casi por accidente, ya que Mendes solo agregó la canción a su repertorio en el último minuto. “Todas las demás canciones del álbum eran alegres y festivas. Necesitaba una balada en el álbum, solo para cambiar un poco el ritmo”, dijo en una entrevista para el libro de Billboard de los éxitos número 1 de adulto contemporáneo. En 1992, ganó un Grammy por su álbum Brasileiro, que incluía varias pistas con el joven percusionista y cantante Carlinhos Brown, ahora uno de los músicos más destacados de Brasil. Entre sus colaboraciones se encontraba Magalenha -una canción alegre impulsada por los enérgicos sonidos de los percusionistas bahianos de las calles de Río- que rápidamente se convirtió en un estándar latino. Dos décadas más tarde, en 2012, el dúo recibió una nominación al Oscar por su trabajo en la banda sonora de Rio. La inclusión de Mas Que Nada en la banda sonora de la película de Mike Myers Austin Powers introdujo a Mendes a una audiencia completamente nueva en 1997, y a principios del siglo XXI, la mayor parte de su catálogo había sido reeditado para nuevos fanáticos. Al mismo tiempo, Mendes comenzó a incorporar elementos de hip-hop en su sonido, colaborando con los Black Eyed Peas en una nueva versión de Mas Que Nada, y grabando canciones con raperos como Common y Q-Tip. Mendes también hizo una aparición en el video de 24 horas de la canción Happy de Pharrell Williams; y ganó un premio a la trayectoria en los Latin Grammys de 2005. Una película sobre su vida, Sergio Mendes In The Key Of Joy, se lanzó junto con un nuevo álbum en 2020 – y continuó tocando en vivo hasta hace muy poco, incluida una aparición en el Festival de Jazz de Londres el pasado octubre. Resumiendo su filosofía de la música, Mendes dijo una vez: “Cuando pienso en música brasileña, las primeras palabras que me vienen a la mente serían alegría, celebración, fiesta… creo que eso está en el espíritu de la gente en general”. El músico es sobrevivido por su esposa, Gracinha Leporace, quien cantó en muchos de sus discos. También tuvo 5 hijos.