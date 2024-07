Fallece a los 63 años el productor de Titanic y Avatar.

Jon Landau – el productor ganador de un Oscar de algunas de las películas más taquilleras del mundo de todos los tiempos, incluidas Titanic y Avatar – ha fallecido a los 63 años.

Landau, quien fue socio productor de larga data del cineasta James Cameron, supuestamente murió el viernes después de vivir con cáncer por más de un año.

Su hermana Tina confirmó su muerte en las redes sociales, llamándolo “el mejor hermano que una chica podría soñar”.

“Mi corazón está roto pero también rebosante de orgullo y gratitud por su vida más extraordinaria, y el amor y los regalos que me dio – y a todos los que lo conocieron o vieron sus películas”, escribió.

Landau era hijo de los productores de Hollywood Ely y Edie Landau y durante un tiempo fue ejecutivo en la compañía de producción cinematográfica 20th Century Fox, supervisando películas como The Last Of The Mohicans y Die Hard 2.

Junto a Cameron, ayudó a crear el éxito de 1997 Titanic, que fue la primera película en superar la marca de los $1 mil millones en la taquilla mundial.

Las películas posteriores de Avatar y su secuela Avatar: El Camino del Agua, que se estrenaron en 2009 y 2022 respectivamente, lograron superar el récord de Titanic.

Landau también coprodujo otras películas exitosas como Honey, I Shrunk the Kids y Dick Tracy, y ocupó un cargo directivo en la compañía de producción de Cameron, Lightstorm Entertainment.

Tras conocer la noticia de la muerte de Landau, Cameron le dijo a The Hollywood Reporter que “un gran productor y un gran ser humano nos ha dejado”.

“Jon Landau creía en el sueño del cine. Creía que el cine es la forma de arte humana definitiva y para hacer películas primero tienes que ser humano tú mismo”, dijo.

“Será recordado tanto por su vasta generosidad de espíritu como por las películas en sí mismas”.

El director Sir Peter Jackson y su esposa, la guionista Fran Walsh, cuya compañía de efectos visuales se utilizó en las películas de Avatar, dijeron en un comunicado que estaban “devastados por la pérdida de Jon Landau”.

“Jon aportó una pasión inigualable a los proyectos en los que trabajó y su influencia seguirá inspirando durante muchos años más”.

La actriz Zoe Saldaña, quien protagonizó las películas de Avatar, escribió un mensaje a Landau en Instagram, diciendo que su muerte le estaba “afectando mucho”.

“Tu sabiduría y apoyo nos moldearon a muchos de nosotros de formas por las que siempre estaremos agradecidos”.