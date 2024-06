Fallece a los 62 años el astrónomo australiano conocido como el ‘Gandalf del Espacio’

Un astrónomo australiano que apareció en Stargazing Live de la BBC junto al Profesor Brian Cox, ha fallecido a los 62 años. Greg Quicke de Broome, a 2,000 km al norte de Perth, también era conocido como “Space Gandalf” por su distintiva barba blanca. En la serie Stargazing Live Australia de 2017 interpretó al astrónomo práctico del profesor Cox, un físico teórico de partículas. La serie incluyó un informe de Quicke sobre por qué el cielo nocturno se ve diferente en Australia en comparación con el Reino Unido. Su carrera mediática también incluyó una serie de 10 partes en la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC) llamada Una Guía del Estelar para el Cosmos y libros como ¿Está la Luna al Revés? y Conciencia de la Tierra Girando. Quicke también era un guía turístico de renombre, organizando “tours astro” en su ciudad natal. Estimaba que a lo largo de 28 años habían participado alrededor de 100,000 personas, “incluido un productor de la BBC… que me sacó del arbusto y me llevó al escenario mundial”. Varios asistentes a sus tours han estado rindiendo homenaje en las redes sociales, incluido Chris Ross de Sídney, quien lo describió como “un recuerdo preciado”. El periodista de Australia Occidental Sam Tomlin escribió en X, anteriormente Twitter, que Quicke era “uno de los grandes comunicadores científicos de la era moderna y un ícono de Broome”. Quicke fue diagnosticado con cáncer en 2023. Una publicación en su sitio web, publicada antes de su muerte, dice: “Debido a algunos desafíos cósmicos, físicos y de otro mundo, nuestra temporada de observación de estrellas de 2024 no está disponible, cerrada, no está ocurriendo y no está ocurriendo”. El autodidacta astrónomo a menudo hablaba de su amor por ayudar a las personas a tener una mayor comprensión del cielo nocturno. Hablando con la ABC en 2017, dijo: “Piensas en la astronomía y a menudo se presenta como algo que está ahí afuera. Pero mi opinión es que estamos en un planeta. Nos estamos moviendo a través del espacio. Estas son cosas que puedo sacar de tu cabeza y puedo ponerlas a tus pies”.