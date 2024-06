Fallece a los 56 años el actor de Hawaii Five-0, Taylor Wily.

El actor Taylor Wily, quien protagonizó el reinicio del drama criminal Hawaii Five-0, ha fallecido a la edad de 56 años. Su abogado de entretenimiento confirmó su muerte a la compañera estadounidense de la BBC, CBS News. No se dio una causa de muerte. La BBC ha contactado a sus representantes para obtener un comentario. El actor, quien era de Hawaii, tenía un papel recurrente como Kamekona Tupuola en Hawaii Five-0, que repitió en Magnum P.I. Los tributos han estado llegando, incluido Peter Lenkov, productor ejecutivo de ambos programas. “Estoy devastado. Destrozado. Publicaré algunos sentimientos detallados en unos días. Ahora mismo es simplemente demasiado difícil”, escribió en Instagram, junto con una foto de él mismo y de Wily. En un nuevo post, dijo que “se enamoró” de Wily en la primera audición. “Entraste con una toalla en la cabeza limpiando el sudor, y me conquistaste. Me encantaste haciéndote un habitual… en el programa… y en mi vida”, escribió. “Fuiste parte de la familia. Y te extrañaré todos los días, hermano”. Añadió que la semana pasada habían hablado y se habían reído de lo adecuado que había sido Wily para el papel. “Five-0 era nuestro trabajo soñado. Y fui muy afortunado de poder compartir esa magia juntos”. Wily fue originalmente luchador de sumo pero dejó el deporte a finales de los años 80 después de sufrir varias lesiones de rodilla. Luego compitió en UFC antes de dedicarse al cine y la televisión. Protagonizó como informante confidencial Kamekona en Hawaii Five-0 entre 2010-2020, antes de aparecer en siete episodios de Magnum P.I. Otros créditos suyos incluyeron un papel junto a Jason Segel y Mila Kunis en Olvidando a Sarah Marshall. Pero para Wily, Hawaii Five-0 seguía siendo su papel favorito. “Es el mejor trabajo del mundo – puedes interpretar Hollywood pero estar justo aquí en Hawaii”, dijo. “Hogar”.