Fallece a los 103 años Mike Sadler, intrépido navegante en el desierto durante la Segunda Guerra Mundial.

Maj. Mike Sadler, un navegante de la Segunda Guerra Mundial en el inmenso Sahara de África del Norte, que guió a las primeras fuerzas especiales de Gran Bretaña a través de mares de arena en atrevidas incursiones nocturnas enemigas que destruyeron aviones y tropas en sus cuarteles, murió el jueves en Cambridge, Inglaterra. El tenía 103 años. La muerte, en un hogar de ancianos, fue confirmada por John Allcock, el secretario de la Special Air Service Regimental Association, una organización de ayuda para veteranos de la fuerza de élite del Ejército Británico,’ una tarea prototípica para las fuerzas armadas y las SEALs de la Delta Force del Ejército de de EE. UU. Mr. Sadler fue uno de los primeros reclutas y el último miembro sobreviviente del S.A.S. desde el año de su fundación en 1941. Al igual que un navegante en el mar, utilizó las estrellas, el sol e instrumentos para cruzar los desiertos libios, un páramo de casi el tamaño de India, cuyas dunas cambiantes y azotadas por el viento pueden ser tan cambiantes y sin rasgos como un océano.

Comparado con los comandos que guiaba en convoyes de camiones y jeeps, voluntarios temerarios que se infiltraban en campo de aviación Nazi; colocaba bombas cronometradas a combatientes Messerschmitt, aviones de picado Stuka, almacenes de combustible y alojamientos de pilotos; luego se alejaban a toda velocidad mientras estallaban las explosiones, el Sr. Sadler no era un héroe en el sentido habitual. Sus compañeros dijeron que podría no haber disparado un solo tiro al enemigo en África del Norte. Pero llevó a sus hombres a los objetivos y de regreso. Sin él, dijeron, los comandos no podrían haber cruzado cientos de kilómetros de desierto, encontrado bases enemigas en la costa mediterránea, destruido más de 325 aviones, volado depósitos de municiones y suministros, matado a cientos de soldados y pilotos alemanes e italianos, o encontrado el camino de regreso a bases ocultas.

“Su habilidades de navegación eran legendarias”, escribió Sean Rayment, autor del libro “Tales From the Special Forces Club: Mike Sadler’s Story” (2013). Dijo que las habilidades del Sr. Sadler habían ayudado a asegurar el éxito de algunas de las misiones más espectaculares del S.A.S. durante la campaña del Norte de África

Sr. Sadler, que creció en Inglaterra, trabajaba en una granja en Rodesia del Sur, una colonia británica en el sur de África (ahora Zimbabue), cuando comenzó la guerra. Se unió a un regimiento de Rhodesia y en 1941 fue destinado a una unidad antitanque del Ejército Británico en el desierto cerca de la frontera de Egipto con Libia, preparándose para enfrentar la invasión alemana del nuevo Afrika Korps del General Erwin Rommel. De permiso en El Cairo, el Sr. Sadler conoció a miembros de una nueva unidad, el Long Range Desert Group, un pequeño grupo de aventureros que realizaban reconocimientos detrás de las líneas enemigas y se entrenaban para transportar asaltantes del S.A.S. en misiones de combate. Intrigado, el Sr. Sadler ganó permiso para unirse al grupo del desierto.

El S.A.S. ya había intentado un ataque con paracaidistas detrás de las líneas, pero sus aviones fueron vistos, se perdió el elemento sorpresa y la misión fracasó con graves pérdidas. El comandante de S.A.S., teniente coronel David Stirling, tenía otro plan, sin embargo: realizar incursiones con camiones.