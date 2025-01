Facultades de medicina de EE. UU. plagadas de antisemitismo y actos pro terrorismo en graduaciones: estudio

Expresiones de antisemitismo y apoyo al terrorismo brotaron abiertamente en las ceremonias de graduación del año pasado en más de la mitad de las 25 mejores escuelas de medicina de América que forman a futuros médicos, según un nuevo estudio explosivo.

Identificamos comportamientos no profesionales en las ceremonias de graduación de las escuelas de medicina mejor clasificadas, que consistían en antisemitismo y la exhibición de símbolos y mensajes ofensivos e insensibles. Hay una necesidad urgente de que las escuelas de medicina en EE. UU. eduquen a los médicos en formación sobre los peligros del antisemitismo y todas las formas de odio e insensibilidad.

Gran parte de la evidencia del estudio provino de videos y fotos tomados de los estudiantes durante las ceremonias de graduación.

Banneres, botones y carteles que pedían a las instituciones “desinvertir ahora” en Israel fueron usados en cuatro escuelas: Columbia University-Valegos College of Physicians and Surgeons, Harvard, University of California en San Francisco y Stanford.

Ocho estudiantes de Columbia también usaron “estolas antisemitas u ofensivas o keffiyehs”, según el estudio.

Algunos estudiantes llevaban estolas de tres partes que consistían en la bandera palestina, un keffiyeh y un mapa vacío de Israel, con algunas palabras escritas en árabe junto al mapa, en seis escuelas: Weill Cornell en Nueva York, Harvard Medical School, la Universidad de California en San Francisco, Baylor School of Medicine, la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan y la Universidad de California en San Diego.

En algunos casos, los estudiantes mostraban abiertamente su apoyo a los terroristas de Hamas, según los autores.

Los informes citaron otros ejemplos de comportamientos ofensivos, incluyendo:

En Weill-Cornell, un estudiante hizo una protesta ruidosa en el escenario, acusando a los profesores de “complicidad con el genocidio”, mientras otros estudiantes marchaban alrededor de los invitados gritando “¡Libre, libre, libre Palestina!”, implicando un llamado a la destrucción del estado judío y la expulsión de los judíos de Israel.

En Stanford Medical School, un estudiante de medicina usaba una estola de tres partes y llevaba un gran keffiyeh al escenario, desplegando un cartel antisemita en su lado inverso.

Fuera de la ceremonia de graduación en la Universidad de Brown, los estudiantes cantaban “¡Del río hasta el mar!”, un eufemismo incluido en la carta terrorista de Hamas que transmite el deseo de aniquilación del pueblo judío y del estado de Israel, según el estudio.