Facebook, WhatsApp, Instagram y Threads estaban caídos – esto es lo que necesitas saber.

2024-12-11T21:39:01.449Z

La polvo se asienta

Uno de los aspectos más interesantes de una interrupción como esta, especialmente cuando afecta a múltiples servicios, es cómo puede tener un efecto dominó en plataformas aparentemente no relacionadas. Cuando la gente no puede acceder a sus plataformas de redes sociales y comunicación encriptada favoritas, a veces buscan otros lugares para culpar.

Servicios como T-Mobile, AT&T y Spectrum también recibieron su cuota de informes de interrupciones en el mismo periodo de tiempo, pero es poco probable que fueran responsables o incluso afectados. Es solo que cuando no puedes llegar a Facebook, empiezas a preguntarte si tu servicio celular o de internet está fallando. Por lo general, no es así.

2024-12-11T21:11:34.863Z

Un paseo accidentado

WhatsApp pudo haber tenido el paseo más accidentado con dos picos masivos de informes de interrupción, según Down Detector. Siendo una aplicación de mensajería privada, es difícil saber qué estaban experimentando las personas o qué estaban diciendo (y no podían decir) sobre la interrupción.

Según el gráfico actual, WhatsApp también parece estar recuperándose.

2024-12-11T21:06:10.863Z

La incertidumbre de todo eso

Esta es la clase de interrupción de plataforma que te deja adivinando. Los sistemas funcionan, pero de manera inconsistente. Estaba publicando, pensé, pero estaba bastante seguro de que nadie lo estaba viendo. Finalmente, publiqué una encuesta en Threads para ver si el sistema seguía fuera de servicio o si la interacción social continuaría.

Con exactamente dos votos (en este momento de escritura) está claro que no todo funciona como debería.

2024-12-11T21:01:17.888Z

Una recuperación

Para las 3:58 PM ET, la mayoría de los principales servicios de Meta parecían estar recuperándose. Down Detector mostró una disminución significativa en los informes de interrupción.

Las notificaciones de Instagram reaparecieron y Threads, en su mayor parte, estaban aceptando cargas de imágenes.

2024-12-11T20:57:21.404Z

Cómo comenzó

Primero notamos la interrupción en Threads donde la plataforma comenzó a rechazar las cargas de imágenes. Pronto, los feeds comenzaron a desaparecer.

Comprobaciones posteriores en Instagram y Facebook mostraron inestabilidades similares.

En caso de que no lo supieras, Threads es propiedad de Instagram, que a su vez es propiedad de Meta. La plataforma de redes sociales recientemente ha crecido rápidamente en los últimos 16 meses y ha sido notablemente estable. En los últimos meses, su mayor desafío ha venido no de la infraestructura, sino de Bluesky, que aunque ligeramente más antiguo que Threads recientemente cobró protagonismo durante una masiva salida de X (anteriormente Twitter). Por lo que vale, Bluesky y X parecen no verse afectados por problemas de Internet más grandes.

2024-12-11T20:49:17.094Z

AWS tiene un papel aquí

Como mencionamos, AWS, al menos según Down Detector, también estaba luchando en la tarde temprana. Dado que hemos escuchado rumores de otros servicios fuera de la órbita de Meta también luchando, este podría ser un problema mayor que los servidores de una sola empresa. AWS sirve innumerables sitios web y servicios en línea.

