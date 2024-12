Fabricantes de automóviles japoneses Honda y Nissan mantienen conversaciones de fusión.

Honda y Nissan no han negado la historia, que fue reportada por primera vez por el periódico de negocios japonés Nikkei, pero dijeron que “no es algo que haya sido anunciado por ninguna de las dos compañías”. Las discusiones se entienden que están en las primeras etapas y no hay garantía de que se llegue a un acuerdo. “Si hay alguna actualización, informaremos a nuestros interesados en el momento adecuado”, agregaron. Se espera que las dos compañías confirmen oficialmente que han mantenido conversaciones tan pronto como la próxima semana, según el canal de televisión japonés TBS. Nissan se negó a comentar sobre un informe de Bloomberg que decía que Foxconn se había acercado a ellos sobre la posibilidad de que el fabricante del iPhone tomara una participación mayoritaria en la empresa automotriz. Foxconn no respondió de inmediato a una solicitud de comentario de la BBC. Un posible acuerdo entre el segundo y tercer fabricante de automóviles de Japón podría ser complicado por varias razones. Cualquier acuerdo probablemente enfrentará un escrutinio político intenso en Japón, ya que podría llevar a recortes importantes de puestos de trabajo. Nissan también podría enfrentarse a deshacer su alianza con el fabricante de vehículos francés Renault. Honda y Nissan acordaron en marzo cooperar en sus negocios de vehículos eléctricos, y en agosto profundizaron sus lazos, acordando trabajar juntos en baterías y otras tecnologías. En agosto, las dos compañías también anunciaron un acuerdo con Mitsubishi Motors, externo para discutir inteligencia y electrificación., externo El Nikkei también informó que Nissan y Honda podrían eventualmente incluir a Mitsubishi en cualquier asociación potencial. Nissan es el mayor accionista de Mitsubishi. Las acciones de Nissan subieron más del 23% en Tokio el miércoles. Las acciones de Honda cayeron alrededor del 3%, mientras que las de Mitsubishi aumentaron casi un 20%. “La idea de que algunos de estos actores más pequeños puedan sobrevivir y prosperar se está volviendo más desafiante, especialmente cuando se suman la complejidad de todos los fabricantes chinos adicionales que han entrado y están compitiendo bastante fuertemente”, dijo la analista de Edmunds, Jessica Caldwell. “Es simplemente necesario sobrevivir, no solo para sobrevivir, sino también para poder permitirse el futuro”. Honda y Nissan han estado perdiendo cuota de mercado en China, que representó casi el 70% de las ventas globales de vehículos eléctricos en noviembre. Las dos marcas tuvieron ventas globales combinadas de 7,4 millones de vehículos en 2023, pero están luchando por competir con fabricantes de vehículos eléctricos más baratos como BYD, cuyos ingresos trimestrales han aumentado, superando a los de Tesla por primera vez en octubre. Jesper Koll, de la plataforma de operador de comercio en línea japonés Monex Group, cuestionó si una fusión podría hacer que las empresas fueran más competitivas. “¿Esto realmente solo está reorganizando las sillas del Titanic en el sentido de que ni Honda ni Nissan realmente tienen productos o tecnologías que los consumidores globales quieren?” “Desde esa perspectiva, es un buen rescate pero no está creando un nuevo campeón nacional”. Información adicional de Peter Hoskins.