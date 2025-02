Fabricante de bebidas vinculado a brote de listeria estaba luchando financieramente antes del retiro, muestran documentos judiciales.

Abra esta foto en la galería:

Se ve la publicidad de Joriki Beverages en Toronto el 8 de enero. La empresa canadiense que procesó la leche a base de plantas vinculada a un mortal brote de listeria ha cerrado permanentemente sus cuatro plantas. Cole Burston/The Canadian Press

El fabricante de bebidas vinculado a un mortal brote de listeria en Canadá este verano estaba luchando financieramente antes de que un importante retiro de leches a base de plantas cerrara su instalación más grande, muestran nuevos documentos de la corte.

Joriki Inc. estaba contratada por Danone Canadá para fabricar leches de almendra, soja, coco y otras a base de plantas bajo las marcas Silk y Great Value, en su instalación en Pickering, Ontario. Sin embargo, se emitió un retiro nacional el 8 de julio después de que funcionarios de salud pública vincularan un brote de listeriosis en pacientes de hospitales y clínicas a los productos fabricados en la instalación.

El brote provocó 20 enfermedades confirmadas en laboratorio, incluidas tres muertes. Pero expertos en seguridad alimentaria creen que el brote fue más grande, ya que la listeriosis suele ser subestimada.

Joriki estaba incurriendo en pérdidas financieras a raíz de una problemática expansión en EE.UU. antes del brote, dijo la empresa en documentos de la corte, lo que la dejó incapaz de absorber el impacto financiero del retiro. Desde entonces, Joriki ha solicitado protección de sus acreedores bajo la Ley de Arreglo de Acreedores de Compañías.

“El retiro tuvo un impacto negativo grave”, dijo el director financiero de Joriki, Michael Devon, en una declaración jurada presentada como parte del proceso de CCAA.

Además de cerrar la instalación de Pickering, el retiro también provocó “pausas en la producción en otras instalaciones, la pérdida de clientes clave, una disminución significativa en los ingresos, costos adicionales para abordar el retiro y una investigación regulatoria relacionada, una demanda colectiva y la amenaza de litigios adicionales”.

Una investigación del Globe and Mail el año pasado descubrió que la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos no había examinado la instalación en busca de seguridad durante varios años antes de que ocurriera el brote. La última vez que un inspector de la CFIA realizó una visita en el lugar de la instalación fue en 2019, pero fue por quejas de consumidores sobre moho en productos y no involucró la revisión de la listeria, dijo la agencia federal.

Cuando The Globe preguntó a la CFIA cuándo había inspeccionado formalmente la instalación de Pickering en busca de listeria, la agencia no pudo proporcionar una fecha.

La investigación de The Globe encontró que la CFIA había pasado a un enfoque basado en el riesgo en los últimos años que utilizaba un algoritmo para priorizar inspecciones. El algoritmo determinaba con qué frecuencia, o no, se examinaría una instalación. En los años previos al brote, el algoritmo no identificó a la instalación de Pickering como una alta prioridad, lo que significaba que nunca fue inspeccionada.

El algoritmo se basa principalmente en la información proporcionada por las propias empresas, descubrió The Globe, que a menudo no es verificada por la CFIA, según inspectores actuales y anteriores. Después de que la investigación de The Globe fue publicada, el Ministro de Salud federal, Mark Holland, ordenó a la CFIA que revisara el sistema basado en el algoritmo. El proceso examinará las brechas en cómo se diseñó el algoritmo y cómo debería ser modificado.

Joriki tiene cuatro instalaciones de fabricación: la instalación de Pickering, su sede en Toronto, una operación en Delta, Columbia Británica, y una ubicación en Pittston, Pensilvania.

El Sr. Devon dijo que la empresa ha intentado vender el negocio, incluidas maquinaria y otros activos, en su fábrica arrendada en Pickering, pero no ha podido. Los contenidos están listos para ser liquidados en una subasta, dicen los documentos judiciales.

Joriki debe más de $209 millones a más de 200 acreedores, muestran los documentos actualizados. La empresa tiene aproximadamente $2 millones en efectivo.

Los problemas financieros de Joriki comenzaron en 2022 cuando la compañía montó una expansión de la operación en EE.UU., pero sufrió retrasos y dificultades de producción. La empresa perdió $4 millones en el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2022, con ingresos de $139 millones. Pero esas pérdidas aumentaron sustancialmente al año siguiente, cuando Joriki registró una pérdida de $26.8 millones para el año que finalizó el 30 de junio de 2023, con ingresos de $164 millones.

El Sr. Devon, un consultor cuya empresa fue contratada por Joriki en junio para ayudar con una posible reestructuración, fue nombrado director financiero a principios de diciembre. Dijo que las tasas de interés crecientes y los retrasos para poner la fábrica de EE.UU. a plena capacidad crearon una carga financiera que se volvió imposible de superar una vez que ocurrió el retiro canadiense.

Joriki puso sus operaciones en venta en los últimos meses y aseguró financiamiento adicional, pero un acuerdo propuesto para vender algunas de sus instalaciones fracasó, dijo el Sr. Devon.

“Después de perder un cliente clave y algunos posibles compradores que informaron a la empresa a fines de diciembre de 2024 que no seguirían adelante con las transacciones, los Prestamistas Sénior informaron que ya no estaban preparados para financiar el negocio como empresa en marcha”, dijo el Sr. Devon.

Entre los mayores acreedores, Joriki debe $174 millones al Banco de Nova Scotia y $16.1 millones a Roynat Capital Inc.

La empresa ha despedido a la mayoría de sus empleados, excepto a un pequeño grupo para ayudar a liquidar las operaciones, dicen los documentos. Joriki dijo que ha encontrado un nuevo posible comprador para los activos en su instalación de Delta, y está en negociaciones similares en su sede en Toronto. La venta de esos negocios podría preservar empleos si los nuevos compradores deciden seguir operando, dijo Joriki en los documentos.

Joriki tenía 565 empleados a tiempo completo y temporales, incluidos 337 en Canadá. En declaraciones judiciales anteriores, Joriki afirmó que debía $775,000 en salarios y beneficios no pagados. En las declaraciones más recientes, dijo que esos montos pendientes se han pagado desde entonces.