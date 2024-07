Fabricante chino de láseres EV lucha contra la lista negra del Pentágono

“

David Li dice que se sintió “impactado” en mayo del año pasado cuando el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos acusó a su empresa, Hesai, el mayor productor de sensores láser utilizados en vehículos eléctricos, de apoyar al ejército chino.

El informe del CRS fue la primera señal pública de que Hesai se convertiría en la última víctima de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. Luego, en enero, Hesai recibió incluso peores noticias cuando el Pentágono agregó al grupo con sede en Shanghai y listado en Nueva York a una lista de entidades chinas presuntamente parte del programa de fusión militar-civil de China.

Aunque la medida del Pentágono de agregar a Hesai a una lista de alrededor de 40 “Empresas Militares Chinas” instituida en 2021 no tuvo impacto regulatorio, creó una percepción de riesgo de inversión que ayudó a desencadenar una caída en el precio de las acciones de Hesai.

Li, graduado de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y director ejecutivo de Hesai, decidió que la empresa que había cofundado debía defenderse.

Hesai inició procedimientos legales demandando al Pentágono en un tribunal de EE. UU. en mayo, y este mes solicitó un fallo sumario. La acción ocurrió poco después de que Li regresara de Washington después de un intento fallido de convencer a los funcionarios estadounidenses.

“Se volvió difícil limpiar el registro sin demandarlos”, dijo a Financial Times en una entrevista. “El objetivo no es vencer a nadie. El objetivo es tener un diálogo abierto porque creemos que es un gran error”.

Hesai es uno de los crecientes números de grupos chinos señalados por supuestos vínculos militares en medio de los crecientes temores en Washington sobre las amenazas que representa Beijing para la seguridad nacional de EE. UU.

El Congreso está considerando legislación que prohibiría al Pentágono utilizar productos que contengan lidar fabricado en China, que utiliza láseres para detectar las condiciones de la carretera circundante para los sistemas avanzados de asistencia al conductor. El lidar también puede usarse en productos robóticos sofisticados.

Hesai es también un raro ejemplo de un grupo chino que decide no quedarse de brazos cruzados ante las acciones de EE. UU. en su contra. ByteDance, propietario de la aplicación de video TikTok, también está impugnando una ley que prohibiría la plataforma a menos que venda la aplicación.

Hesai alega que el comportamiento del Pentágono fue “arbitrario y caprichoso” porque no proporcionó a la empresa un aviso previo ni la oportunidad de responder. Argumenta que el Pentágono no ha explicado su razonamiento, proporcionado pruebas o revisado la información enviada por la empresa.

El Pentágono se negó a hacer comentarios sobre la demanda. Pero dijo que Hesai cumplía con la definición de “empresa militar china” como se establece en la ley estadounidense que requiere que el departamento de defensa compile la lista. El Pentágono agregó que el término generalmente se refería a empresas “propiedad de, controladas por, afiliadas a o que contribuyen a la modernización militar de la República Popular China o a la base industrial de defensa de la RPC”.

Li niega cualquier conexión entre Hesai y el ejército chino y dice que no ha recibido “ninguna inversión” del gobierno chino o entidades vinculadas al estado.

Los sensores lidar de Hesai, dice, son controlados y operados por los clientes. No puede acceder a las imágenes generadas por el lidar, ya que la tecnología no tiene conectividad inalámbrica y no se puede acceder de forma remota.

“Esta es una tecnología civil… tenemos procedimientos para incluso prevenir que las unidades se vendan directamente a ningún ejército de ningún país”, dijo Li.

Fundada hace 10 años en Silicon Valley, pero con sus principales operaciones ahora en Shanghai y Hangzhou, Hesai tiene una participación de mercado de casi el 50 por ciento de las ventas de lidar a la industria automotriz global y trabaja con la mayoría de los principales fabricantes de EV de China.

De sus 1.800 millones de yuanes ($250 millones) en ingresos en 2023, China representó el 55 por ciento y los EE. UU. un poco más del 40 por ciento, pero Hesai espera que la proporción de los EE. UU. caiga a menos del 20 por ciento este año.

También Hesai ha enfrentado escrutinio de expertos en China en Washington. En un informe sobre Hesai, James Mulvenon, director de inteligencia de la consultora estadounidense Pamir Consulting, afirmó que parecía tener instalaciones dentro o junto a una zona de fusión militar-civil (MCF) dedicada en Shanghai.

Mulvenon dijo que Hesai también parecía tener conexiones en la cadena de suministro con universidades que realizan investigaciones de vanguardia para el Ejército de Liberación Popular. Su informe también alegó que la tecnología de Hesai se había utilizado en vehículos utilizados en la represión de los musulmanes uigures en la región de Xinjiang.

Hesai refutó las afirmaciones de Mulvenon, diciendo que no tiene conexiones con ninguna organización militar china, no tiene ninguna instalación dentro o adyacente a zonas MCF dedicadas en Shanghai, ni sabe que sus productos se utilicen como parte de las acusaciones de Xinjiang.

EE. UU. también está cada vez más preocupado de que los grupos chinos puedan usar su tecnología para apuntar a los datos de los estadounidenses. La Casa Blanca lanzó recientemente una investigación sobre si los coches chinos que utilizan sensores, incluido el lidar, y tecnología de recopilación de datos representan un riesgo para la seguridad nacional de EE. UU.

Los funcionarios estadounidenses también están preocupados por las leyes chinas que requieren que las empresas nacionales entreguen datos al gobierno.

En un prospecto preliminar presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos antes de su cotización en Nueva York a principios del año pasado, Hesai mismo dijo que enfrentaba riesgos asociados con tener la mayoría de sus operaciones en China, incluido el hecho de que Beijing “puede influir o intervenir en nuestras operaciones en cualquier momento”, además de tener posible influencia de supervisión en “seguridad de datos”.

Mulvenon dijo que la comunidad de inteligencia de EE. UU. estaba preocupada por la “telemática”, sistemas que almacenan datos y permiten su transferencia inalámbrica a largas distancias.

“Los profesionales de la inteligencia saben que los datos de telemática de vehículos como el lidar tienen un alto valor, y las leyes de China no me dan ninguna confianza en que Hesai pueda proteger los datos de vehículos estadounidenses”, dijo.

Ouster, un rival estadounidense de Hesai, también instó a los legisladores a tomar más en serio estos riesgos antes de que la empresa china tenga la oportunidad de expandirse más en los EE. UU.

Se prevé que los ingresos del mercado de lidar a nivel mundial se disparen a alrededor de $14 mil millones el próximo año y a más de $45 mil millones para 2030, desde menos de $2 mil millones en 2022, según S&P. Se espera que China domine alrededor de dos tercios del mercado el próximo año.

Aunque Hesai se autodenomina “global” con oficinas en EE. UU. y Alemania, Li dijo que la empresa ha beneficiado de estar en China mientras la industria de vehículos eléctricos del país ha florecido.

“Si eres la mejor empresa de lidar en China, hay una buena posibilidad de que puedas ser la mejor del mundo”, dijo.

Pero reconoció que el telón de fondo de las tensiones entre Washington y Beijing creaba incertidumbre sobre las ventas en el extranjero de Hesai.

“No me gusta hacia dónde se dirige la geopolítica. No hay nada que pueda hacer al respecto”, dijo.

Reporte adicional de Gloria Li en Hong Kong

