Exsoldado ruso dispuesto a testificar sobre crímenes rusos en Ucrania.

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha confirmado que el ex militar ruso Igor Salikov se ha acercado al tribunal indicando su voluntad de testificar sobre los crímenes cometidos por el ejército ruso en Ucrania, informó RFE/RL el 21 de diciembre.

“Podemos confirmar que de hecho hemos recibido una comunicación de la persona sobre la que estás preguntando [Salikov], ya que lo ha hecho públicamente”, dijo el TPI.

Al mismo tiempo, el TPI se negó a especificar el estatus legal de Salikov, citando la confidencialidad de la investigación.

Anteriormente, el alto militar ruso Salikov huyó a los Países Bajos y declaró que está preparado para proporcionar testimonio sobre los crímenes de guerra rusos en Ucrania al TPI.

Funcionarios de Kiev dijeron anteriormente que Salikov ha decidido cooperar con la investigación ucraniana sobre los supuestos crímenes de guerra rusos.

