Exposición de planes históricos de edificios de Trafford se inaugura.

La exposición, titulada ‘Ladrillo por Ladrillo: Planes de Edificación Históricos de Trafford’, se está llevando a cabo en el Centro de Estudios Locales en Sale y en línea.

Conta con los aspectos más destacados de la colección de 100,000 planes de edificación del Consejo de Trafford que datan de la década de 1850.

La colección incluye planos de casas privadas, escuelas, iglesias, teatros y negocios, abarcando 139 años hasta 1989.

Los planes, muchos de los cuales están dibujados a mano y coloreados, brindan un registro del crecimiento y desarrollo del distrito.

Documentan una era única en la historia del deporte, el ocio, las artes visuales y la cultura en Gran Bretaña en los siglos XIX y XX.

Actualmente está en marcha un proyecto para hacer que los planes sean buscables en línea.

Este proyecto, que implica al personal del consejo y a más de 20 voluntarios, está financiado por una subvención de Archives Revealed.

Los voluntarios están adquiriendo experiencia en el manejo, el reempaquetado y la catalogación de los planes.

Uno de los voluntarios, Katie Waldie, dijo: “Me encantó absolutamente mi tiempo como voluntaria en el equipo de Estudios Locales de Trafford.

“Con la ayuda de un personal acogedor y amable, aprendí a manejar planes frágiles, así como a reempaquetarlos y catalogarlos.

“Desde que me fui, me ofrecieron un puesto de ensueño en The National Archives.

“Estoy segura de que no lo habría conseguido sin las habilidades que desarrollé mientras era voluntaria.”

El proyecto está siendo liderado por la archivista del proyecto, Dani Bool, que fue nombrada en julio de 2024.

Los planes catalogados ahora se pueden estudiar en persona en el Centro de Estudios Locales de Trafford a través de citas preestablecidas.

Se están añadiendo constantemente más planes a las listas consultables.

La concejal Cath Hynes, miembro ejecutivo del consejo de Trafford para el ocio, las artes, la cultura y el patrimonio, dijo: “Este emocionante proyecto abrirá esta fascinante colección para las generaciones futuras.

“Las personas pueden buscar desde su propia casa hasta edificios públicos que fueron derribados hace décadas.

“Cada uno de estos edificios tiene una historia única y es genial ver cómo algunos de ellos cobran vida en el sitio web, gracias a la investigación detallada del personal y los voluntarios.”

La exposición estará abierta hasta el sábado 3 de mayo.

El Centro de Estudios Locales de Trafford está abierto de lunes a viernes de 10am a 7pm, martes a jueves de 10am a 5pm y sábados de 10am a 4pm.

Para buscar en el catálogo en línea, visita el sitio web de las Bibliotecas de Trafford.