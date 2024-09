Explosiones de dispositivos de Hezbollah: Las preguntas sin respuesta

Después de que miles de buscapersonas y dispositivos de radio explotaron en dos incidentes separados en Líbano – hiriendo a miles de personas y matando al menos a 37 – los detalles aún se están juntando sobre cómo se llevó a cabo tal operación. Líbano y Hezbollah, cuyos miembros y sistemas de comunicación fueron atacados, han culpado a Israel, aunque Israel aún no ha comentado. La BBC ha seguido un rastro desde Taiwán, pasando por Japón, Hungría, Israel y de regreso a Líbano. Aquí están las preguntas sin respuesta.

¿Cómo fueron comprometidos los buscapersonas?

Algunas especulaciones tempranas sugerían que los buscapersonas podrían haber sido atacados por un hackeo complejo que causó que explotaran. Pero esa teoría fue rápidamente descartada por expertos. Para causar el daño en la escala que lo hicieron, es probable que estuvieran cargados con explosivos antes de que llegaran a la posesión de Hezbollah, dicen los expertos. Las imágenes de los restos rotos de los buscapersonas muestran el logo de un pequeño fabricante de electrónicos de Taiwán: Gold Apollo. La BBC visitó las oficinas de la empresa, situadas en un gran parque empresarial en un suburbio poco llamativo de Taipéi. El fundador de la empresa, Hsu Ching-Kuang, parecía sorprendido. Negó que el negocio tuviera algo que ver con la operación. En su lugar, señaló a una empresa húngara: BAC Consulting. El Sr. Hsu dijo que tres años atrás había concedido la marca registrada de Gold Apollo a BAC, permitiéndoles usar el nombre de Gold Apollo en sus propios buscapersonas. Dijo que las transferencias de dinero de BAC habían sido “muy extrañas” – y que había habido problemas con los pagos, que habían venido de Medio Oriente.

¿Qué tenía que ver una empresa húngara con esto?

La BBC fue a la oficina registrada de BAC Consulting, situada en una zona residencial de la capital húngara, Budapest. La dirección parecía ser compartida por otras 12 empresas y nadie en el edificio pudo decirnos nada sobre BAC Consulting en absoluto. Los funcionarios en Hungría dicen que la empresa, que se constituyó por primera vez en 2022, era simplemente un “intermediario comercial sin sitio de fabricación u operativo” en el país. Un folleto de BAC, publicado en LinkedIn, lista ocho organizaciones con las que afirma haber trabajado, incluyendo el Departamento para el Desarrollo Internacional (DfID) del Reino Unido. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido – que ha asumido las responsabilidades del DfID – le dijo a la BBC que estaban en proceso de investigar. Pero basándose en conversaciones iniciales, dijeron que no tenían ninguna relación con BAC. El sitio web de BAC listaba a una persona como su directora ejecutiva y fundadora – Cristiana Bársony-Arcidiacono. La BBC hizo varios intentos de contactar a la Sra. Bársony-Arcidiacono, pero no pudo comunicarse con ella. Sin embargo, según reportes de NBC News, ella dijo: “No fabrico los buscapersonas. Solo soy la intermediaria”. Entonces, ¿quién está realmente detrás de BAC Consulting?

El New York Times ha informado que la empresa era en realidad una fachada para la inteligencia israelí. El periódico, citando a tres funcionarios israelíes, dijo que se crearon otras dos empresas ficticias para ayudar a ocultar las identidades de las personas que realmente estaban produciendo los buscapersonas: oficiales de inteligencia israelíes. La BBC no ha podido verificar independientemente estos informes, pero sabemos que las autoridades búlgaras han comenzado a investigar otra empresa vinculada a BAC. La emisora bTV de Bulgaria informó el jueves que 1,6 millones de euros (1,8 millones de dólares, 1,3 millones de libras esterlinas) conectados a los ataques con dispositivos en Líbano pasaron por Bulgaria y luego fueron enviados a Hungría.

¿Cómo fueron comprometidos los dispositivos de radio?

Los orígenes de los dispositivos de radio, que explotaron en la segunda ola de ataques, son menos claros. Sabemos que al menos algunos de los que explotaron eran del modelo IC-V82 producido por la empresa japonesa ICOM. Esos dispositivos fueron comprados por Hezbollah hace cinco meses, según una fuente de seguridad que habló con la agencia de noticias Reuters. Anteriormente, un ejecutivo de ventas de la filial estadounidense de Icom le dijo a la agencia de noticias Associated Press que los dispositivos de radio explotados en Líbano parecían ser productos falsificados que no fueron hechos por la empresa – agregando que era fácil encontrar versiones falsificadas en línea. A la BBC le tomó cuestión de segundos encontrar Icom IC-V82s listados para la venta en mercados en línea. ICOM dijo en un comunicado que había dejado de fabricar y vender el modelo hace casi una década, en octubre de 2014 – y que también había dejado de producir las baterías necesarias para operarlo. La compañía dijo que no subcontrata la fabricación en el extranjero, y todas sus radios son producidas en una fábrica en el oeste de Japón. Según la agencia de noticias Kyodo, el director de Icom Yoshiki Enomoyo sugirió que las fotos del daño alrededor del compartimento de la batería de los walkie-talkies explotados sugieren que podrían haber sido adaptados con explosivos.

¿Cómo fueron detonados los dispositivos?

Videos muestran a las víctimas metiendo la mano en sus bolsillos segundos antes de que los dispositivos detonaran, causando caos en calles, tiendas y hogares en todo el país. Las autoridades libanesas han concluido que los dispositivos fueron detonados por “mensajes electrónicos” enviados a ellos, según una carta de la misión libanesa ante la ONU, vista por la agencia de noticias Reuters. Citando a funcionarios estadounidenses, el New York Times dijo que los buscapersonas recibieron mensajes que parecían venir del liderazgo de Hezbollah antes de detonar. En cambio, los mensajes parecían activar los dispositivos, informó el medio. Aún no sabemos qué tipo de mensaje fue enviado a los dispositivos de radio.

¿Otros dispositivos han sido saboteados?

Esta es la pregunta que muchos en Líbano se están haciendo ahora -paranoicos de que otros dispositivos, cámaras, teléfonos o computadoras portátiles también podrían haber sido equipados con explosivos. El Ejército Libanés ha estado en las calles de Beirut usando un robot de desactivación de bombas controlado a distancia para realizar explosiones controladas. Los equipos de la BBC en Líbano han sido detenidos y se les ha dicho que no utilicen sus teléfonos o cámaras. “Todos están en pánico… No sabemos si podemos quedarnos al lado de nuestras computadoras portátiles, nuestros teléfonos. Todo parece ser un peligro en este momento, y nadie sabe qué hacer,” dijo una mujer, Ghida, a un corresponsal de la BBC.

¿Por qué ocurrió el ataque ahora?

Hay varias teorías sobre por qué los dispositivos fueron detonados para explotar esta semana. Una es que Israel eligió este momento para enviar un mensaje devastador a Hezbollah, después de casi un año de hostilidades transfronterizas crecientes después de que Hezbollah lanzara cohetes en o cerca del norte de Israel un día después del ataque de Hamas del 7 de octubre. La otra es que Israel no tenía la intención de poner en marcha su plan en este momento, pero se vio obligado a hacerlo tras temer que el plan estuviera a punto de ser descubierto. Según el medio estadounidense Axios, el plan original era que el ataque con buscapersonas fuera el primer disparo de una guerra total como forma de tratar de debilitar a los combatientes de Hezbollah. Pero, dice, después de que Israel supo que Hezbollah se había vuelto sospechoso, decidió llevar a cabo el ataque antes.