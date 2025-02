Explorando Groenlandia con Carreras en la Nieve y Perros de Trineo.

Times Insider explica quiénes somos y qué hacemos y ofrece información sobre cómo se unen nuestros informes periodísticos detrás de escena.

El viento aullaba a mi alrededor, intentando deslizarse por cada grieta de mi traje; en los puños de mi chaqueta, en los bordes de mis pantalones de nieve, en los pequeños espacios de mi casco.

Era mediados de enero, y me dirigía hacia un fiordo de hielo en Groenlandia, circulando a al menos 30 millas por hora en una moto de nieve. Había, tal vez, cinco grados. Todo a mi alrededor estaba congelado, y aunque eran cerca de las 11 a. m., el cielo estaba negro, como de noche. Así es como va en el Círculo Ártico durante el invierno.

Me uní a una familia groenlandesa, en camino hacia su lugar de pesca favorito. El viaje fue parte de un viaje de casi dos semanas a Groenlandia, una isla que evoca imágenes de icebergs y osos polares y que ha sido recientemente noticia debido al presidente Trump. Codicia a Groenlandia por su tamaño, su ubicación y sus minerales, y ha amenazado con una toma de posesión de EE. UU.

Así que me fui a Groenlandia.

Empecé en Nuuk, la capital, entrevistando a miembros de la clase política y personas comunes, preguntándoles qué pensaban del discurso del Sr. Trump. Respuesta corta: No les gustaba.

Después de un largo día de informes, salí a correr. Estaba nevando, y las calles de Nuuk estaban cubiertas de hielo. Unos pocos kilómetros más adelante, un grupo de corredores pasó junto a mí, y me uní a ellos hasta que un chico danés se dio la vuelta y me preguntó: “¿Quién eres tú?”

Respondí gruñendo, “periodista americano”, y él sonrió y me insistió en que aguantara hasta el final. El club de corredores de Nuuk siempre termina en un bar llamado Daddy’s, donde tomamos unas cervezas y hablamos de la vida en la isla.

Había estado deseando hacer un poco de ejercicio, pero la carrera también era parte del trabajo. Estaba utilizando la táctica clásica de observación participante de los antropólogos. Al unirme a actividades y simplemente pasar el rato, obtuve una comprensión más profunda del lugar que estaba cubriendo y, en este caso, de la fusión de culturas de Groenlandia.

Groenlandia ha sido parte de Dinamarca durante siglos, y la gente aquí tiene iPhones, clubes de corredores y muchos otros aspectos de la vida en un país desarrollado. Pero al mismo tiempo, muchos groenlandeses siguen cazando focas, utilizando trineos tirados por perros, pescando en hielo y siguiendo tradiciones únicas de esta parte del mundo.

He informado desde varios lugares, y el enfoque del observador participante no siempre es apropiado. Cuando estoy informando desde las líneas del frente de la guerra de Ucrania, no es como si fuera a unirme a la batalla. Pero para un artículo como este, compartir algunas experiencias con la gente de la isla fue enriquecedor y divertido.

Por eso quería ver la pesca en el hielo en Ilulissat, una ciudad ubicada en la costa oeste de Groenlandia, rodeada por un horizonte de icebergs zafiros. (Los geólogos daneses dicen que el iceberg que hundió el Titanic podría haber venido de aquí.)

Aprendí que la pesca en el hielo es una actividad bastante complicada. En cierto punto, tuvimos que bajarnos de nuestras motos de nieve y viajar el resto del camino, a través de un hielo delicado, en trineo tirado por perros. Una docena de huskies felices levantaron una nube de nieve mientras nos arrastraban.

Cuando llegamos al agujero de pesca, nos llevó horas recoger la línea; está cebo con cientos de anzuelos y el fiordo en el que se sumerge tiene más de 3,000 pies de profundidad. Colaboré, enrollando algo de la línea y luego, más adelante, ajustando algunas de las pieles de reno que cubrían los peces. No fue mucho, y por supuesto los groenlandeses lo hicieron todo mucho mejor y más rápido que yo, pero me ayudó a conectar un poco mejor con las personas sobre las que estaba escribiendo.

Parte de nuestra misión como periodistas es conectar en dos niveles: primero, con los sujetos de nuestras historias, que pueden sentirse más cómodos compartiendo información, a veces información muy personal. Segundo, contigo, nuestros lectores. Cuanta más información podamos recopilar en el campo, más detalles, experiencias y textura absorberemos, mejor podremos escribir un artículo que te sumerja en la acción.

Alrededor de la media tarde regresamos, y pasamos por un agujero de hielo abandonado. Para ese momento, los perros estaban aullando y hambrientos. Tan pronto como vieron un montículo de restos de pescado junto al agujero, se lanzaron. El trineo empezó a deslizarse de lado y pensé para mí mismo: Esto no va a salir bien. Nuestro trineo estaba a 20 pies de distancia, luego a 10 pies, luego más cerca y más cerca de ser arrastrado a un agujero de agua casi congelada, medio kilómetro de profundidad.

En el último segundo, los tres en el trineo – yo, Ivor Prickett (un fotógrafo), y nuestra traductora, Maya Tekeli – nos bajamos. Caímos en la nieve y el trineo siguió adelante, apenas evitando el agujero. Regresamos, riendo tanto que nos dolían los lados.

Tal vez fue un poco demasiada observación participante. Pero al menos alguien, en algún lugar de una habitación cálida, podrá leer sobre ello.