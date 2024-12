Explained: La polémica Ley de Lugares de Culto de la India.

La decisión de la Corte Suprema sobre la ley será crucial para el destino de decenas de estructuras religiosas, especialmente las de los musulmanes, que son disputadas por grupos hindúes. Esto incluye Gyanvapi y Shahi Eidgah, dos mezquitas en las sagradas ciudades de Varanasi y Mathura.

Los críticos también señalan que la naturaleza histórica de los sitios hará difícil establecer conclusivamente reclamos divergentes, dejando espacio para amargas batallas interreligiosas y violencia.

Mientras la audiencia está siendo observada de cerca, la ley también hace noticias siempre que hay un nuevo desarrollo en casos que desafían a las mezquitas.

Hace dos semanas, un tribunal en Rajasthan emitió avisos al gobierno después de admitir una petición que afirmaba que el venerado dargah de Ajmer Sharif – un santuario sufí del siglo XIII que atrae a miles de visitantes todos los días – se encontraba sobre un templo hindú.

Y el mes pasado, cuatro personas murieron en la ciudad de Sambhal en el estado de Uttar Pradesh cuando estallaron disturbios durante un levantamiento ordenado por el tribunal en una mezquita del siglo XVI. Los grupos musulmanes han impugnado el levantamiento en la Corte Suprema.

Ha habido tensiones sobre otros levantamientos ordenados por los tribunales anteriormente, incluido en el caso de la mezquita Gyanvapi. Los grupos hindúes dijeron que la mezquita del siglo XVII fue construida por el emperador mogol Aurangzeb sobre los restos parciales del templo Kashi Vishwanath. Los grupos musulmanes se opusieron al levantamiento ordenado por un tribunal local, diciendo que violaba la ley de 1991.

Pero en 2022, un tribunal de la Corte Suprema presidido por el entonces jefe de justicia DY Chandrachud no impidió que el levantamiento continuara. También observó que la ley de 1991 no impedía las investigaciones sobre el status de un lugar de culto a partir del 15 de agosto de 1947, siempre y cuando no buscara alterarlo.

Muchos han criticado esto desde entonces, con el exfuncionario Harsh Mander diciendo que “abrió las compuertas para esta serie de órdenes de los tribunales que van en contra de la ley de 1991”.

“Si permites el levantamiento de una mezquita para determinar si había un templo debajo de ella, pero luego prohíbes acciones para restaurar un templo en ese sitio, esto es una receta segura para fomentar resentimiento, odio y miedo que podrían detonar durante años en amargas disputas entre personas de diversas religiones”, escribió el Sr. Mander.

La orden de la Corte Suprema del jueves significa que estos levantamientos y casos judiciales en curso permanecen en espera por ahora.

