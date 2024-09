Expertos en salud temen la ‘peligrosa’ influencia de RFK Jr. en Trump.

Los expertos en salud están preocupados de que Robert F. Kennedy Jr. podría influir en las políticas de salud pública del ex Presidente Trump en un segundo mandato, después de que el prominente defensor contra las vacunas suspendiera su campaña independiente para presidente y se uniera al equipo de Trump.

Al anunciar la movida la semana pasada, Kennedy dijo que Trump le había “pedido que me uniera a su administración”. La ex compañera de fórmula de Kennedy, Nicole Shanahan, dijo a principios de este mes que Kennedy haría un “trabajo increíble” como secretario de salud y servicios humanos.

Aunque Trump no se ha comprometido con ningún rol específico para Kennedy, nombró a su ex oponente para su equipo de transición presidencial, y en una llamada telefónica filtrada en julio insinuó que Kennedy tendría un “gran” papel en su administración.

El hijo de Trump, Donald Trump Jr., le dijo al presentador conservador de radio Glenn Beck este mes que apoyaría que Kennedy tomara el control de una agencia gubernamental para “destruirla”.

Y esto es exactamente lo que muchos expertos en salud temen que suceda con una agencia de salud pública, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o los Institutos Nacionales de Salud, con Kennedy al mando.

“Desde una perspectiva de salud, esto sería nada menos que caos”, dijo Robert Murphy, profesor de enfermedades infecciosas en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

“Se ha demostrado ser un fanático peligroso que no tiene antecedentes científicos y que no cree en la ciencia”.

“Estamos en serios apuros si tiene algún papel, cualquier posición de liderazgo relacionada con muchas cosas, pero especialmente la salud”, añadió.

Murphy utilizó el brote mortal de sarampión en Samoa como ejemplo del daño que Kennedy puede causar. Una ola del virus infectó a más de 5.600 personas en la pequeña nación insular del Pacífico en 2019, matando a 83 personas.

Muchas cosas contribuyeron al brote, incluyendo una caída en las tasas de vacunación debido a un susto de salud pública el año anterior. En 2018, dos bebés en Samoa murieron poco después de recibir la vacuna triple viral, causando una vacilación ante la vacunación.

Pero la vacuna no causó la muerte de los bebés. Las dos enfermeras que administraron las inyecciones a los bebés mezclaron erróneamente las vacunas con un relajante muscular líquido en lugar de agua, lo que les hizo dejar de respirar después de ser inyectadas.

Las muertes llevaron al gobierno de Samoa a detener temporalmente su programa de vacunación, lo que contribuyó a la caída en las tasas de vacunación.

Ese mismo año, Children’s Health Defense, un grupo durante mucho tiempo liderado por Kennedy, cuestionó la seguridad de las vacunas dadas a los bebés en varias publicaciones de Facebook, según The Washington Post, que señaló que el grupo nunca actualizó sus publicaciones para explicar el error de las enfermeras.

Durante el brote de 2019, Kennedy apoyó públicamente a los opositores a la vacunación en la isla, incluida la activista australiana-samoana contra las vacunas, Taylor Winterstein. Sin embargo, en el documental de 2023 “Shot in the Arm”, Kennedy dijo que no tenía “nada que ver” con que la gente no se vacunara en Samoa.

“Nunca le dije a nadie que no se vacunara. No fui allí con ninguna razón relacionada con eso,” dijo en la película.

Kennedy a menudo da mensajes contradictorios sobre las vacunas.

Ha negado estar en contra de las vacunas, pero desde hace mucho tiempo ha difundido teorías conspirativas desacreditadas sobre las vacunas. En una audiencia del Congreso el año pasado negó decir a la gente que evitara vacunarse, pero dos años antes dijo en un podcast que regularmente le dice a extraños que no vacunen a sus bebés. Y en CNN en diciembre negó haber dicho que ninguna vacuna es “segura y efectiva”, a pesar de haber dicho exactamente eso en una entrevista en julio pasado.

Los funcionarios de salud ya están preocupados por la disminución de las tasas de vacunación entre los niños de Estados Unidos después de que la pandemia de COVID-19 alimentara el escepticismo sobre las vacunas, especialmente en los estados republicanos. Trump ha prometido cortar la financiación federal a las escuelas que exijan vacunas, aumentando aún más esos miedos. Agregar a Kennedy a la ecuación corre el riesgo de socavar aún más la confianza pública en las vacunas.

“La idea de que RFK Jr. tendría alguna injerencia en quién es seleccionado [para ser parte de la administración de Trump] es muy preocupante para mí y muchos de mis colegas en salud pública,” dijo W. Ian Lipkin, director del Centro de Infección e Inmunidad de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, a The Hill.

“Muchos de nosotros somos lo suficientemente mayores como para recordar lo que sucedió antes de que hubiera una vacuna contra la polio o una vacuna contra el sarampión… hubo millones de niños que se vieron adversamente afectados debido a la falta de protección contra este tipo de enfermedades,” dijo Lipkin.

Incluso si Kennedy no es designado para un cargo de salud pública en sí mismo, Lipkin teme que pueda guiar al ex presidente hacia la colocación de personas en roles de salud pública de alto nivel que apoyarían la reducción de la investigación sobre vacunas o cambiar cómo se distribuyen las vacunas.

Murphy comparte esos temores, y cree que Kennedy podría influir en Trump para designar a alguien que deje de rastrear enfermedades peligrosas también.

Varios cargos de alto rango de salud pública son nombramientos políticos, incluido el secretario de Salud y Servicios Humanos, el cirujano general, el director de los Institutos Nacionales de Salud y el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los republicanos respaldaron un proyecto de ley que convierte al director de los CDC en un cargo confirmado por el Senado a partir de 2025, en gran parte debido al polémico papel de la agencia en la emisión de directrices divisivas sobre COVID-19. Eso podría acabar dando a los demócratas la capacidad de bloquear la elección de los CDC de Trump si regresa a la Casa Blanca.