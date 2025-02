Expertos advierten sobre la amenaza a la salud global mientras Trump congela la USAID.

La administración ha señalado a USAID en particular, diciendo que el gasto de la agencia es totalmente inexplicable y ha destacado ciertos proyectos como ejemplos de cómo, en su opinión, la agencia está desperdiciando el dinero de los contribuyentes. Expertos en salud, por otro lado, han advertido sobre la propagación de enfermedades, así como retrasos en el desarrollo de vacunas y nuevos tratamientos como resultado de los recortes. Además de ejecutar directamente muchos programas de salud, USAID financia a otras organizaciones para llevar a cabo trabajos en su nombre, y la congelación de la financiación también ha causado confusión entre estos grupos. Se han emitido exenciones para la congelación de fondos para algunos programas humanitarios, pero el anuncio ya ha causado una amplia interrupción en los servicios. El Dr. Tom Wingfield, un experto en tuberculosis (TB) y medicina social en la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool en el Reino Unido, le dijo a la BBC que es difícil subestimar el impacto de la decisión de desmantelar USAID. “La gente no aprecia la extensión y el alcance de USAID. Va hacia la desnutrición, higiene, baños, acceso a agua limpia, que tienen un impacto masivo en la TB y las enfermedades diarreicas. Las enfermedades no respetan fronteras, y eso es aún más el caso cuando tenemos cambios climáticos y movimientos masivos de personas. Las enfermedades infecciosas se propagarán.” El Dr. Wingfield dice que la TB mata a 1.3 millones de personas al año y enferma a otras 10 millones de personas. Pero cuatro de cada 10 personas nunca reciben atención y, por lo tanto, pueden transmitir la enfermedad, dijo. “Ya sea un proyecto de investigación o una clínica afectada, entonces corremos riesgo de una mayor transmisión. La gente morirá directamente debido a los recortes en la financiación de EE. UU.” No son solo las clínicas de TB las que están en riesgo, sino aquellos que brindan atención a personas que viven con VIH. Gran parte de este trabajo lo realizan organizaciones no gubernamentales, ONG, que proporcionan medicamentos antirretrovirales vitales que pueden suprimir la cantidad de VIH en la sangre a niveles indetectables, lo que ayuda a prevenir la transmisión sexual a otras personas. El Dr. Wingfield dice que si se interrumpe el tratamiento, podría haber problemas graves. “Personas con VIH controlado, si se pierden medicamentos, el virus en su sangre aumenta y hay riesgo de transmisión. Existe el riesgo de deshacer todo el progreso hasta la fecha.”