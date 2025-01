Experto en jubilación detalla la ‘mayor correlación individual’ con el éxito

Escucha y suscríbete a Decoding Retirement en Apple Podcasts, Spotify o dondequiera que encuentres tus podcasts favoritos.

La clave para una transición exitosa a la jubilación radica en varias tácticas, y la preparación, tanto financiera como no financiera, está entre las más significativas, según un experto.

“La correlación más alta con ese éxito es cuánto tiempo pasas preparándote antes de la jubilación, no solo en los elementos financieros, que es obvio y todos lo hacen, pero no tan obvio es el lado no financiero”, dijo Fritz Gilbert, autor de “Las claves de una jubilación exitosa” e invitado en un episodio reciente de Decoding Retirement de Yahoo Finance.

Según Gilbert, quien también publica el blog Retirement Manifesto, cuanto más tiempo se dedique a planificar ambos lados de la jubilación, mayores serán las posibilidades de que “encuentres en la jubilación aquellas cosas que te brindarán el sentido de realización que esperas tener en la jubilación.”

Muchos futuros jubilados no comienzan a pensar en sus planes posteriores a la jubilación hasta después de haber dejado la fuerza laboral. Sin embargo, Gilbert tomó un enfoque diferente, comenzando su planificación años antes, un movimiento que atribuye a ser fundamental para su éxito.

“Ciertamente ayuda”, dijo. “Se ha demostrado que cuanto más haces de antemano en términos de esta planificación, más fluida será esa transición.”

Para garantizar que los jubilados tengan suficiente dinero para mantener su estilo de vida deseado, Gilbert recomendó llevar un seguimiento de los gastos antes de jubilarse.

“No puedes entrar en la jubilación sin tener una buena base de gastos”, dijo. “Es un problema matemático, en última instancia. Y cuantos más variables puedas eliminar, mejor será tu plan.”

Según el índice de riesgo de jubilación nacional del Boston College, el 39% de los hogares en edad laboral no podrán mantener su nivel de vida en la jubilación.

En el caso de Gilbert, él y su esposa llevaron un registro de cada gasto durante 11 meses para establecer una base y luego ajustaron para la jubilación teniendo en cuenta la reducción de tamaño, los viajes y otros cambios. También utilizó herramientas como la regla del 4% (gastar el 4% de tu cartera anualmente) como guía.

“Observa cómo se compara con ese número de gasto estimado”, dijo, señalando que si es cercano, estarás bien. Pero si no es cercano, deberás considerar trabajar más tiempo o reducir gastos.

Gilbert también recomendó su “regla del 90/10”. Antes de la jubilación, el autoproclamado nerd de las hojas de cálculo dijo que pasaba el 90% de su tiempo pensando en dinero y solo el 10% de su tiempo enfocado en el lado no financiero de la jubilación.

“Realmente era un friki del dinero”, dijo. “Estaba realmente enfocado en los números.”

Sin embargo, una vez que determinó que sus finanzas eran sólidas y se jubiló, el tiempo que pasaba enfocándose en el dinero cambió por completo.

“A medida que ocurre esa transición, te encuentras pensando menos en el dinero porque has trabajado en los problemas y sabes lo que tienes que gastar”, dijo. “Y comienzas a pensar, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué me dará esa realización y esa emoción todos los días? Y no es el dinero. El dinero es un medio para un fin. Pero al entrar en la jubilación, comienzas a buscar el fin y no solo los medios.”

Y ese cambio tomó por sorpresa a Gilbert. “Es un cambio mental que no esperaba”, dijo. “Fue una de mis sorpresas más grandes. Es una realidad bastante común que te preocupas mucho menos por el dinero una vez que te instalas.

Gilbert explicó cómo el trabajo a menudo proporciona a las personas los “cinco grandes”: identidad, estructura, propósito, un sentido de logro y relaciones.

Los jubilados deben encontrar la manera de reemplazar esos. ¿Cómo podrían hacerlo? En primer lugar, es vital reconocer la importancia de reemplazar los cinco grandes, ya que desaparecen una vez que un jubilado deja de trabajar.

Muchos luchan al principio de la jubilación para encontrar estructura, propósito o relaciones, dijo Gilbert. “Ahí es cuando comienzas a darte cuenta de que has perdido estas cosas. De repente no tienes estructura en tu vida.”

En su caso, Gilbert comenzó a reemplazar los “cinco grandes” iniciando su blog tres años antes de jubilarse. “Estaba buscando cosas que podrían desarrollarse en cosas que me dieran realización en la jubilación”, dijo. “Así que lo perseguí… ¿y qué me ha dado ahora?”

En resumen, le ha dado un sentido de identidad, propósito y estructura.

Por eso anima tanto a los futuros jubilados como a los jubilados actuales a reemplazar los “cinco grandes” explorando activamente sus curiosidades.

“Perseguir tu curiosidad no es una habilidad que hayamos ejercitado durante mucho tiempo”, dijo Gilbert. “Así que es reconstruir ese músculo y aprender a explorar y simplemente disfrutarlo y reconocer que vas a probar muchas cosas que no funcionarán… es un proceso serendipitoso. No es una hoja de cálculo. Pero te volverás mejor con el tiempo.”

La jubilación no es solo una decisión individual, también afecta a todo el hogar.

Gilbert enfatizó la importancia de discutir expectativas antes de la jubilación. En su propia experiencia, él y su esposa llevaron a cabo una “jubilación de prueba”, pasando 10 días juntos para hablar sobre sus objetivos, el equilibrio entre “mi tiempo” y “nuestro tiempo”, y sus preferencias de viaje.

También fue útil hacer chequeos regulares después de la jubilación para abordar necesidades y expectativas cambiantes, dijo.

A pesar de toda su planificación y preparación, la jubilación trajo varias sorpresas inesperadas y desafíos para Gilbert.

La transición de una mentalidad de ahorro a una de gasto fue más difícil de lo anticipado.

“Es difícil pasar de construir tu nido de huevos a usarlo, sabiendo que debe durar toda la vida”, dijo. Y eso es especialmente cierto para los jubilados que están preocupados por quedarse sin dinero. “Es una tendencia muy común a seguir siendo conservador y gastar menos de lo necesario.”

En 2024, el 67% de los jubilados encuestados en una encuesta de Goldman Sachs indicaron que tenían demasiados gastos mensuales, mientras que el 55% reportó deudas en tarjetas de crédito.

Gilbert sugirió usar el enfoque de cubos para crear un plan de ingresos de jubilación como una forma de abordar el temor de quedarse sin dinero. El enfoque de cubos implica dividir tus activos en “cubos” separados, cada uno designado para un horizonte de tiempo o propósito específico.

Típicamente, incluye un cubo a corto plazo, que contiene efectivo o inversiones de bajo riesgo para cubrir gastos inmediatos (por ejemplo, 1–3 años); un cubo a medio plazo, que contiene inversiones moderadamente conservadoras para gastos en los próximos 3–10 años; y un cubo a largo plazo, que incluye inversiones orientadas al crecimiento, como acciones, destinadas para usarlas a más de 10 años en la jubilación.

En cuanto a mentalidad, la jubilación de Gilbert resultó tal como lo imaginó: persiguió su curiosidad y exploró nuevos intereses mientras planificaba.

Sin embargo, a dónde esa mentalidad lo ha llevado ha sido completamente inesperado. Por ejemplo, nunca pensó que tendría un taller de carpintería o un estudio de escritura dedicado, pero estos surgieron a través de oportunidades inesperadas, como el trabajo de caridad.

“Las mayores sorpresas y la mayor emoción han surgido al seguir adonde mi curiosidad me ha llevado”, dijo Gilbert.

También descubrió que podría encontrar realización en la jubilación al enfocarse en los demás. La jubilación, dijo, es un momento excelente para devolver, ya sea a través de mentoría, voluntariado o trabajo benéfico.

“Comienza a mirar a personas que tal vez no lo hayan logrado todavía”, dijo. “Y busca una forma de usar tu tiempo para beneficiar a quienes lo necesitan.”

Cada martes, el experto en jubilación y educador financiero Robert Powell te proporciona las herramientas para planificar tu futuro en Decoding Retirement.