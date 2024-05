"La región de Darfur en Sudán enfrenta un creciente riesgo de genocidio mientras la atención del mundo se centra en conflictos en Ucrania y Gaza, advierte un experto de la ONU. "Tenemos circunstancias en las que podría estar ocurriendo o ha ocurrido un genocidio," dijo la Asesora Especial de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, Alice Wairimu Nderitu, en el programa Newsday de la BBC."

Apologies for any grammar mistakes or typos in the translation.