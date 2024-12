Experimentando una interrupción ChatGPT – MacRumors

“

El popular servicio de ChatGPT de OpenAI está experimentando una interrupción en este momento, según el sitio web de la compañía. Una página de estado del sistema dice que hay altas tasas de error para ChatGPT, APIs y Sora.

Según OpenAI, el problema ha estado ocurriendo desde las 11:00 a.m. hora del Pacífico, y es el resultado de un “problema causado por un proveedor ascendente”. OpenAI está trabajando en una solución para el problema.

ChatGPT no está funcionando para algunos usuarios como resultado de la caída, y eso incluye la función de integración Siri ChatGPT disponible en dispositivos iOS 18.2.

