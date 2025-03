Experiencia de Extrema Volatilidad de Dogecoin, Shiba Inu y Cardano tras los Comentarios de Trump sobre la Reserva Estratégica de Criptomonedas de EE. UU.

Los comentarios del presidente Donald Trump durante el fin de semana sobre una reserva estratégica de criptomonedas de EE.UU. llevaron a una extrema volatilidad en el sector, con muchas criptomonedas disparándose tras la noticia y luego retrocediendo esta mañana.

Desde la tarde de ayer, el precio de los tokens meme Dogecoin (CRYPTO: DOGE) y Shiba Inu (CRYPTO: SHIB) habían caído un 5,7% y un 6%, respectivamente, a las 9:46 a.m. ET de hoy. Sin embargo, en las últimas 24 horas, Dogecoin ha subido casi un 9%, mientras que Shiba Inu ha subido un 3.5%. Mientras tanto, el precio de Cardano (CRYPTO: ADA) ha bajado un 7,4% desde la tarde, pero ha aumentado más de un 51% en las últimas 24 horas.

Aunque Trump ya había emitido una orden ejecutiva dirigiendo a los funcionarios a explorar la idea de una reserva estratégica nacional de criptomonedas, los detalles eran un poco escasos y dejaron a los inversores preguntándose qué criptomonedas podrían formar parte de la reserva. El 2 de marzo, Trump nombró cinco criptomonedas incluyendo Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y Cardano, añadiendo que Bitcoin y Ethereum estarían “… en el corazón de la Reserva”.

La idea detrás de una reserva estratégica sería acumular ciertas criptomonedas que el gobierno de EE.UU. podría utilizar para hacer frente a desequilibrios en la oferta y la demanda o si ocurriera algún tipo de dificultad económica o emergencia. EE.UU. tiene una Reserva Estratégica de Petróleo que se puede utilizar si hay una interrupción en la oferta mundial o del país de petróleo. Muchos todavía no están seguros sobre cuál sería el impacto real de una reserva estratégica de criptomonedas de EE.UU.

“Este movimiento señala un cambio hacia la participación activa en la economía cripto por parte del gobierno de EE.UU.,” dijo Federico Brokate de la firma de gestión de activos 21Shares, según Reuters. “Tiene el potencial de acelerar la adopción institucional, proporcionar una mayor claridad regulatoria y fortalecer el liderazgo de EE.UU. en la innovación de activos digitales.”

Reuters también informó que James Butterfill, jefe de investigación de CoinShares, dijo que el anuncio de las cinco criptomonedas lo tomó por sorpresa y “… sugiere una postura más patriótica hacia el espacio tecnológico cripto en general, con poco respeto por las cualidades fundamentales de estos activos.”

Bitcoin y Ethereum son los dos pesos pesados del sector. Trump también se ha reunido con Brad Garlinghouse, el CEO de Ripple, la compañía detrás de XRP. El token $Trump funciona en la red de Solana. Sin embargo, no parecía haber una conexión clara entre Trump y Cardano antes del anuncio, lo que puede explicar el rendimiento superior del token en ese los inversores no esperaban que Cardano fuera incluido. Antes del anuncio, Cardano había acumulado ganancias de casi un 95% desde que Trump ganó las elecciones, muy impresionante pero no el mejor rendimiento tampoco.

Historia Continúa

Datos de precios de Cardano por YCharts

Antes de los comentarios de Trump, la mayoría de las criptomonedas habían estado flaqueando con el precio de Bitcoin cayendo por debajo de los $80,000. En justicia, la mayoría de las criptomonedas aún estaban significativamente al alza, pero, al igual que muchas acciones, habían comenzado a corregir después de meses de ganancias significativas.

Las redes sociales a menudo pueden hacer que las criptomonedas se disparen, por lo que no es sorprendente ver la volatilidad después de los comentarios de Trump. Aún no está claro cuándo se materializará una reserva estratégica y cuál será su impacto real. Sin embargo, si el gobierno de EE.UU. comienza a comprar cantidades significativas de los tokens que mencionó Trump, eso probablemente aumentaría el precio de cada token.

Dogecoin y Shiba Inu no fueron nombrados por Trump y probablemente subieron debido a toda la publicidad que generaron los comentarios. Aún no tengo interés en estos tokens. Cardano es interesante debido a la fortaleza técnica de la red. Sin embargo, es probable que el token siga siendo volátil, especialmente después de un aumento de más del 50%, por lo que mantendría las posiciones más pequeñas en este momento y no arriesgaría demasiado.

Antes de comprar acciones en Dogecoin, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Dogecoin no estaba entre ellas. Las 10 acciones que calificaron podrían producir rendimientos enormes en los próximos años.

Considera cuando Nvidia hizo parte de esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $765,576!*

Ahora, vale la pena señalar que el retorno promedio total del Stock Advisor es del 890% – un rendimiento que supera al mercado en comparación con el 173% del S&P 500. No te pierdas la última lista de las 10 mejores acciones, disponible cuando te unas a Stock Advisor.

Ver las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor a partir del 3 de marzo de 2025

Bram Berkowitz tiene posiciones en Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Bitcoin, Cardano, Ethereum y Solana. Motley Fool tiene una política de divulgación.

Dogecoin, Shiba Inu y Cardano Experimentan una Extrema Volatilidad Tras los Comentarios de Trump sobre la Reserva Estratégica de Criptomonedas de EE.UU. fue publicado originalmente por The Motley Fool