Exministro de Finanzas de Ghana declarado prófugo

El ex ministro de Finanzas de Ghana, Ken Ofori-Atta, ha sido declarado fugitivo por fiscales por su presunta participación en múltiples casos de corrupción cuando estaba en el gobierno. Ofori-Atta había dejado Ghana para evadir investigaciones, y se tomarían todas las medidas necesarias para traerlo de vuelta, dijo el Fiscal Especial Kissi Agyabeng. Ofori-Atta ha sido acusado de causar pérdidas financieras al estado, incluido un controvertido catedral nacional, que sigue siendo un agujero en el suelo a pesar del presunto gasto de $58 millones de dinero del gobierno. Ofori-Atta no ha comentado sobre las acusaciones. Según Agyabeng, los abogados del ex ministro dijeron que estaba fuera del país por razones médicas. Agyabeng dijo en una rueda de prensa que Ofori-Atta, de 66 años, no asistió a una entrevista con la Oficina del Fiscal Especial (OSP), a pesar de que se le dijo que era sospechoso. Ofori-Atta dejó Ghana a principios de enero y no tenía intención de regresar “voluntariamente”, dijo Agyabeng. La OSP, por lo tanto, lo declaraba una “persona buscada”. “Es un fugitivo de la justicia”, añadió el fiscal especial. Ofori-Atta fue ministro de finanzas desde enero de 2017 hasta febrero de 2024, cuando el Partido Patriótico Nuevo (NPP) estaba en el poder. Perdió las elecciones en diciembre ante el Congreso Democrático Nacional (NDC). El presidente John Mahama, que fue investido en enero, estableció un comité investigador conocido como Operación Recuperar Todo el Botín. El comité ha recibido más de 200 denuncias de corrupción, que ascienden a más de $20 mil millones en fondos recuperables. Mahama ha instruido al fiscal general y al ministro de justicia a iniciar investigaciones sobre estas acusaciones, afirmando que Ghana no será más un refugio seguro para la corrupción. Sin embargo, algunos ghaneses lo han criticado por abandonar los casos contra sus antiguos aliados en juicio.