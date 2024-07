Exministro Agnew renuncia al grupo mediático Marshall en medio de dudas sobre la oferta de Telegraph | Noticias de negocios

El ex ministro que renunció por el manejo del fraude de préstamos COVID ha renunciado al grupo mediático financiado por Sir Paul Marshall, lo que plantea nuevas dudas sobre su interés en The Daily Telegraph. Sky News ha sabido que Lord Agnew, quien renunció en 2022, dejó de ser presidente de Old Queen Street Ventures, antes UnHerd Ventures. Su renuncia, registrada en un archivo en Companies House, se produjo menos de nueve meses después de su nombramiento como presidente de UnHerd Ventures. En el momento de su nombramiento, personas cercanas a la situación dijeron que Lord Agnew jugaría un papel clave en la próxima oferta de Sir Paul por los títulos de periódicos de The Telegraph. El ex ministro también se unió a la empresa matriz de GB News, el canal de noticias en el que Sir Paul es un importante accionista, como director a principios de este año. Por separado, Sir Paul mismo renunció como miembro de All Perspectives, propietario de GB News, a principios de este año. Una fuente dijo el jueves: “Se anunció que Lord Agnew se uniría a la junta de All Perspectives hace varias semanas. Esta [renuncia] es un paso natural a medida que concentra su atención en la próxima etapa del desarrollo de GB News”. Sin embargo, surgió solo días después de que Sky News informara que Sir Paul podría decidir no presentar una oferta formal por los periódicos de The Telegraph antes de una fecha límite formal a fines de esta semana.

Una fuente cercana a él dijo que el cambio de nombre de UnHerd Ventures era "para permitir que el vehículo licite por varios títulos mediáticos sin crear la impresión de que serán publicados por UnHerd". Sir Paul enlistó a otro rico colega de la industria, el fundador de Citadel Ken Griffin, para apoyar una oferta por The Telegraph. La retirada del editor del Daily Mail de la subasta ha dejado pocos postores creíbles para dos de los periódicos más importantes de Gran Bretaña. El único nombre creíble en la industria con experiencia en el Reino Unido es David Montgomery, cuyo vehículo National World necesitaría recaudar cientos de millones de libras para financiar un acuerdo. Lord Saatchi, el ex ejecutivo de publicidad, está trabajando con la financiera Lynn Forester de Rothschild en una oferta, mientras que Mediahuis, el grupo mediático belga, también está entre las partes que han manifestado interés. Se dice que CVC Capital Partners, el respaldo del rugby de Seis Naciones, es poco probable que presente una oferta formal. La subasta ha sido desencadenada por una medida del antiguo gobierno conservador para bloquear las ambiciones de RedBird IMI, respaldada por el soberano de Abu Dhabi, de tomar el control de The Telegraph. El destino de The Telegraph, históricamente un firme partidario del Partido Conservador, ha estado en el aire durante más de un año después de que Lloyds Banking Group tomara el control de sus empresas matrices después de que la familia Barclay, su dueño de mucho tiempo, se retrasara en los pagos de deuda. A principios de este año, Sky News reveló que Raine Group, mejor conocido en Gran Bretaña por sus roles en acuerdos recientes que involucran a los clubes de fútbol Manchester United y Chelsea, y Robey Warshaw habían sido contratados para asesorar sobre la próxima fase de la propiedad de The Telegraph. Una persona cercana a The Telegraph dijo que sus perspectivas comerciales eran sólidas, como lo había dejado en claro sus cuentas recientemente publicadas.