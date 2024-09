Exjuez de quiebras de alto nivel en Estados Unidos en apuros por escándalo de relaciones.

“

Un ex juez de bancarrotas de alto rango está listo para ser interrogado bajo juramento el próximo mes sobre una relación romántica secreta con un abogado cuyos honorarios aprobó, mientras múltiples investigaciones revelan la amplitud de un escándalo judicial que ha sacudido el mundo de la deuda en dificultades y las reestructuraciones corporativas.

El juez Eduardo Rodríguez, ahora juez principal del tribunal de bancarrotas del Distrito Sur de Texas, ha ordenado que David Jones, su predecesor, sea depuesto el 19 de septiembre.

Complicando las cosas, Jones también ha confirmado públicamente que está bajo investigación penal federal, lo que podría limitar lo que divulgue en la entrevista jurada.

La Oficina del Síndico de Quiebras de EE. UU., una división del Departamento de Justicia que supervisa el sistema federal de quiebras, está buscando recuperar $18 millones de honorarios legales pagados en más de 30 casos al bufete de abogados de Texas Jackson Walker, que según el síndico no reveló la relación entre Jones y su ex socia, Elizabeth Freeman. Tanto el síndico de quiebras de EE.UU. como Jackson Walker se espera que cuestionen al ex juez.

Presentaciones y audiencias recientes en la corte han revelado una intensa lucha multidimensional por la rendición de cuentas del escándalo en la corte que dominó las reestructuraciones en EE. UU.

Jones presidió muchas de las más grandes implosiones corporativas de la última década. Era un nombre conocido entre los principales bufetes de abogados y las casas de Wall Street hasta que renunció abruptamente el otoño pasado después de admitir que Freeman era su pareja romántica.

Si bien los jueces pueden ser disciplinados por su conducta, rara vez enfrentan este tipo de investigación y litigio público. Jones ha insistido repetidamente en que su estatus judicial le proporcionaba una inmunidad, y Rodríguez ha analizado cuidadosamente qué preguntas puede enfrentar sin desviarse a sus deliberaciones como juez, que están fuera de los límites.

La litigación del síndico de quiebras de EE. UU. está extendiendo sus redes en su esfuerzo por atrapar a Jackson Walker. Según documentos judiciales y discusiones en la sala del tribunal, implica 33 solicitudes de deposición, incluidos varios abogados que no están afiliados a Jackson Walker. Entre ese grupo se encuentran abogados de Kirkland & Ellis, informó Bloomberg Law, el bufete nacional que aparecía frecuentemente como coasesor de Jackson Walker. Ganó más de $150 millones en honorarios en casos en los que estuvieron involucrados Jones y Freeman.

La investigación del síndico de quiebras incluyó a los ex cónyuges tanto de Jones como de Freeman, quien primero fue colega de Jones en la práctica privada y luego su secretaria judicial antes de unirse a Jackson Walker. Freeman ya ha sido depuesta.

Tres jueces actuales en la corte de bancarrotas de Houston, incluido Rodríguez, pueden ser testigos debido a sus respectivas relaciones existentes con Jones, según un informe del Wall Street Journal. Se ha ordenado que Albert Alonzo, amigo cercano de Jones y su ex administrador de casos, comparezca también para una deposición.

Jackson Walker, Jones, Kirkland y el síndico de quiebras no quisieron hacer comentarios. Freeman no respondió a una solicitud de comentarios.

La investigación se ha adentrado en la vida personal de las partes, tocando los perros de Jones, su ex ama de llaves e incluso un estudiante de derecho de la Universidad Emory cuyo club una vez le dio un premio por logros en la vida. El síndico de quiebras obtuvo una foto de Freeman esquiando acuático con un hombre disfrazado de duende, que creyeron que era Jones, pero resultó ser el hermano de Freeman.

“Mi relación ha sido objeto de desinformación en todas partes”, dijo Jones durante una audiencia en agosto.

“Ha causado, y no estoy pidiendo simpatía, ha causado una inmensa cantidad de vergüenza. Ha afectado mi relación [con Freeman]. Ha hecho muchas cosas muy negativas. Y la mayoría simplemente es incorrecta.”

Jackson Walker y Jones se quejaron de que tales esfuerzos fueron improductivos y costaron decenas de miles de dólares en gastos legales.

Los abogados de Jones también rechazaron cualquier idea de que él está tratando de proteger a Jackson Walker. “No nos importa si Jackson Walker tiene que devolver todos estos honorarios”, dijo Ben Finestone, abogado de Jones, a Rodríguez en una audiencia este mes.

Jackson Walker sostiene que Freeman engañó a la dirección del bufete sobre su relación con Jones. Rodríguez también ha otorgado a Jackson Walker el derecho de investigar lo que el síndico de quiebras sabía sobre la relación entre Jones y Freeman; los abogados del bufete le dijeron a Rodríguez que los miembros de la sucursal de Houston del síndico de quiebras podrían haber conocido a Jones, asistir a cursos que él dictaba e incluso socializar con él.

El síndico de quiebras dice que aún está por determinarse cuándo Jackson Walker se enteró de la relación entre Jones y Freeman, y que la ley les permite “imputar” la mala conducta de Freeman a su antiguo empleador. Señaló que Jackson Walker nunca había enmendado presentaciones en más de 30 casos ante Jones para señalar la relación.

Jones ha dicho que, dado que él y Freeman no estaban casados, determinó que las reglas de recusación no se aplicaban a él. Pero ha recibido poco apoyo de los jueces que ha encontrado últimamente.

El mes pasado, Alia Moses, la juez principal del Distrito Oeste de Texas, criticó duramente a Jones en una decisión que desestimó un caso de asociación delictiva civil en su contra, Jackson Walker, Kirkland y Freeman. Si bien Moses dictaminó que el demandante, un acreedor en una de las quiebras que Jones supervisó, no presentó un reclamo adecuado, dijo que Jones debería haberse recusado.

“Ya sea por arrogancia, codicia o profunda negligencia en el cumplimiento del deber, Jones incumplió estos requisitos estatutarios y éticos al presidir docenas de casos de los cuales estaba claramente descalificado”, escribió Moses.

Las medidas tomadas por Jones para evitar una deposición formal también han provocado problemas con Rodríguez. Jones se sometió a lo que describió como una “entrevista” informal con Jackson Walker, que dijo que era simplemente para dar suficientes detalles sobre su relación con Freeman para evitar una deposición más formal.

Rodríguez no quedó satisfecho con la explicación de Jones sobre la entrevista, que no había sido autorizada por la corte, y ordenó a Jones que tomara una capacitación ética adicional, diciendo que se había hecho “de mala fe”.

Houston, que solía ser un imán para casos complejos de Capítulo 11, ha visto solo unos pocos este año. Kirkland ha trasladado gran parte de su práctica estrella a Nueva Jersey.

Algunos acreedores en casos que involucran tanto a Jones como a Freeman también están buscando reabrir los procedimientos, citando el conflicto como una razón por la que se vieron perjudicados en el caso.

“La confianza en toda esa corte de [Houston] está en su punto más bajo”, dijo Nancy Rapoport, profesora de derecho en la Universidad de Nevada, Las Vegas.

“En este punto, lo que necesitamos es descubrimiento: necesitamos saber qué tan extenso ha sido este escándalo. Necesitamos saber quiénes podrían haber sido cómplices.”

