Exjefe de la GMP que usó medalla falsa de las Islas Malvinas encontrado culpable.

Nick Adderley mintió y exageró su rango naval, su tiempo de servicio y sus logros al solicitar ser el jefe de policía de Northamptonshire.

Ahora se ha descubierto que cometió una grave mala conducta y ha sido despedido sin aviso de su cargo en la fuerza de Northamptonshire.

Adderley fue anteriormente el superintendente jefe de las divisiones de Tameside y North Manchester de la Policía de Greater Manchester.

En una audiencia por mala conducta se dijo que “construyó una leyenda militar naval que no era verdadera”, incluyendo insinuar que había servido en la Guerra de las Malvinas, a pesar de tener solo 15 años cuando estalló el conflicto en 1982.

El panel, presidido por Callum Cowx, quien sirvió en la Marina Real, el Ejército y la policía, encontró todas las acusaciones contra el Sr. Adderley probadas, diciendo que encontraron “su audacia ser bastante asombrosa”, agregando que había mentido durante muchos años con “temeridad arrogante”.

La audiencia por mala conducta en Northampton escuchó que el Sr. Adderley llevaba una Medalla del Atlántico Sur, otorgada a personal militar británico y civiles por su servicio en el conflicto de las Malvinas, que fue considerada “110%” falsa por un experto en medallas del Ministerio de Defensa.

El Sr. Adderley afirmó que había servido en la Marina Real durante 10 años cuando solo había servido durante dos, e aparentemente incluyó su servicio en los cadetes del mar desde los 10 años en ese cálculo.

También afirmó en su CV que había asistido al prestigioso Colegio Naval Real Britannia durante cuatro años, a pesar de que su solicitud fue rechazada.

También afirmó haber participado en servicio activo durante su carrera naval, haber sido negociador militar en Haití sin haber visitado el país, y que había sido “comandante o teniente”, a pesar de solo haber alcanzado el rango de marinero de primera.

Cowx dijo que el panel no daría razones completamente formadas para sus decisiones el viernes, y las seguirían en un informe escrito en un plazo de cinco días, pero coincidieron en que las acusaciones contra el Sr. Adderley constituían violaciones de honestidad e integridad y mala conducta desacreditable.

Dijo: “El Sr. Adderley tiene una historia de éxito genuinamente fascinante que contar. Se unió a la Marina Real como marinero, una carrera que no era para él.

“Encontró su vocación en la policía y pasó de marinero de primera a jefe de policía, lo cual es un logro increíble que vale la pena contar, pero algo en Nick Adderley le dijo que eso no era suficiente”.

‘Valor robado’

Se dijo anteriormente en la audiencia por mala conducta a John Beggs KC, representante de la Oficina del Comisionado de Policía, Bomberos y Delitos de Northamptonshire, que las afirmaciones mediáticas de “valor robado” no estaban exageradas.

Cowx dijo: “Beggs describió sus acciones como valor robado y eso es precisamente lo que es: al llevar medallas a las que no tenía derecho, robó su valía y reconocimiento bien merecidos y su explicación fue ridícula.

“Sabía que no tenía derecho a llevar las medallas. Además de preocupación adicional es que involucró a sus hermanos hasta el punto que le dieron medallas para llevar que no había ganado.

“Richard Adderley es, o era, un policía, sin embargo, también mintió libremente para desviar la atención de su hermano”.

Cowx dijo que “las alarmas deberían haber sonado” cuando Adderley solicitó el puesto principal en Northamptonshire y cuestionó por qué nadie que estaba revisando a los solicitantes notó las inexactitudes en su CV y formulario de solicitud, diciendo que el daño de este caso sería “significativo”.

Dijo: “Aún existe una seria preocupación pública sobre la evaluación de oficiales de policía y aquí hay alguien que logró pasar desapercibido”.

Adderley no asistió al último día de la audiencia por mala conducta, a pesar de haber sido dirigido por Cowx, pero se leyó una declaración en su nombre por su abogado Matthew Holdcroft, quien dijo que “lamenta profundamente” cualquier ofensa que su uso de medallas haya causado a los veteranos.

En una declaración de Adderley que se leyó en la audiencia, reconoció a los oficiales con los que había trabajado en sus 32 años de carrera, diciendo: “Tuve el privilegio de servir a comunidades en Cheshire, Greater Manchester, Staffordshire y Northamptonshire y ha sido el mayor honor de mi vida liderar a los valientes hombres y mujeres de esas fuerzas.

“Durante más de tres décadas he sido testigo de primera mano de la dedicación que aplican y su valentía inquebrantable. El orgullo que tengo en aquellos a quienes he liderado no tiene límites y siempre estaré agradecido con ellos por la diferencia que han hecho en la vida de tantos.

“Gracias por su apoyo, amabilidad y por inspirarme a esforzarme y ser un mejor líder y colega. Ofrezco una disculpa sincera.

“La determinación de hoy mostró que les he fallado, algo que lamento profundamente. Lamento que ya no seré parte de su futuro.

“Por favor, no crean que no estaré allí animándolos desde la línea lateral”.

En una declaración, la Comisionada de Policía, Bomberos y Delitos de Northamptonshire, Danielle Stone, dijo: “Este caso ha puesto a la Policía de Northamptonshire en el punto de mira por todas las razones equivocadas.

“Ahora necesitamos esforzarnos por restaurar una reputación de honestidad e integridad, que son valores fundamentales.

“Los oficiales de policía se mantienen en estándares muy altos y la expectativa de los líderes policiales es aún mayor: es su deber establecer el tono para el resto de la organización.

“No cumplir con estos estándares es increíblemente serio y dañino para la confianza pública en nuestros oficiales de policía que hacen un excelente trabajo, día tras día, para mantener segura a la población.

“Ahora trabajaremos duro para reconstruir esa reputación de honestidad e integridad y ganar la confianza del público.

“El jefe interino de policía Ivan Balhatchet y su equipo han hecho un trabajo fantástico liderando a la fuerza a través de un período de incertidumbre y trabajaré con ellos para relacionarse con las comunidades y construir la confianza y la credibilidad del público en su policía”.

En los Estados Unidos, la Ley de Valor Robado de 2013 convierte en un delito federal afirmar fraudulentamente ser receptor de ciertas medallas militares para obtener dinero, propiedad u otro beneficio tangible.

En 2016, una petición para que fuera ilegal que las personas usen medallas militares a las que no tenían derecho en el Reino Unido obtuvo más de 11,000 firmas en el sitio web del Parlamento.

Ese mismo año, el Ministerio de Defensa respondió a la petición, diciendo: “La Ley de Valor Robado 2013 convierte en un delito federal afirmar fraudulentamente ser receptor de ciertas condecoraciones o medallas militares para obtener dinero, propiedad u otro beneficio tangible.

“Según la ley del Reino Unido, el hacer, o intentar hacer, una ganancia financiera al usar uniformes o medallas fraudulentamente, o al pretender ser o haber sido en las Fuerzas Armadas, ya es un delito penal por fraude bajo la Ley de Fraude de 2006, al igual que la pretensión de haber sido otorgado una medalla oficial.

“El delito conlleva una pena máxima de 10 años de prisión. También es un delito bajo esa Ley (con hasta cinco años de prisión) para una persona poseer o tener bajo su control algún artículo para usar en el curso o en conexión con cualquier fraude.

“También es un delito contra la Ley de Uniformes de 1894 para que una persona que no esté sirviendo en las Fuerzas Armadas use el uniforme de cualquiera de las Fuerzas Armadas en tales circunstancias que puedan despreciar ese uniforme.

“Sin embargo, no es automáticamente ilegal en el ámbito civil usar una insignia de veterano o decoraciones o medallas que no se hayan ganado y no hay planes para convertirlo en un delito.

“Hay muchas instancias en las que los familiares usan abiertamente las medallas ganadas por familiares fallecidos como muestra de respeto, aunque en el pecho derecho y no deseamos desalentar esta práctica”.

Se ha contactado a la Policía de Greater Manchester para obtener comentarios.

Si tienes una historia, por favor contáctame a [email protected].

Contiene información del PA.

“