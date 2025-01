Exigencias de correo electrónico para que los trabajadores del gobierno de los EE. UU. informen sobre programas de DEI

La Oficina de Administración de Personal, que gestiona la fuerza laboral federal, emitió una guía que requería a los jefes de agencia enviar un aviso a su personal antes de las 17:00 hora del este el miércoles. Incluía una plantilla de correo electrónico que muchos empleados federales finalmente recibieron esa noche.

Algunos empleados, como los del Departamento del Tesoro, recibieron versiones ligeramente diferentes del correo electrónico.

El correo electrónico del Departamento del Tesoro excluyó la advertencia sobre “consecuencias adversas” por no informar sobre las iniciativas de DEI, según una copia compartida con la BBC.

En una de sus primeras acciones como presidente, Trump firmó dos órdenes ejecutivas que ponían fin a los programas de “diversidad, equidad e inclusión” o “DEI” dentro del gobierno federal y anunció que cualquier empleado que trabajara en esos roles sería inmediatamente puesto en licencia administrativa remunerada.

Dichos programas están diseñados para aumentar la participación de minorías en la fuerza laboral y educar a los empleados sobre la discriminación.

Pero los críticos de DEI, como Trump, argumentan que la práctica en sí misma es discriminatoria porque tiene en cuenta la raza, el género, la identidad sexual u otras características.

Trump y sus aliados atacaron frecuentemente la práctica durante la campaña.

En un discurso el jueves en la Conferencia Económica Mundial en Davos, Suiza, Trump declaró que estaba haciendo de Estados Unidos un país “basado en el mérito”.

Los críticos de DEI han elogiado la decisión de Trump.

“Las órdenes ejecutivas del presidente Trump para rescindir la acción afirmativa y prohibir los programas DEI son un hito importante en el progreso de los derechos civiles estadounidenses y un paso crítico hacia la construcción de una sociedad sin prejuicios”, dijo Yukong Mike Zhao, presidente de la Coalición Asiático-Americana por la Educación, en un comunicado.

El grupo había apoyado un esfuerzo exitoso en la Corte Suprema de los Estados Unidos para revocar los programas de acción afirmativa en las universidades estadounidenses.

Pero los empleados federales actuales, que hablaron con la BBC bajo condición de anonimato porque temían represalias, dijeron que el correo electrónico que recibieron se sentía más como un intento de intimidar al personal que de hacer que el gobierno fuera más justo.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario.

El presidente Trump ha firmado una avalancha de órdenes ejecutivas desde que asumió el cargo, incluido un congelamiento de contrataciones en el gobierno federal, una orden para que los trabajadores regresen a la oficina y un intento de reclasificar a miles de empleados gubernamentales para facilitar su despido.

El empleado de HHS que habló con la BBC criticó las prácticas de DEI del gobierno, creyendo que si bien era importante construir un personal diverso y crear oportunidades en los campos de la salud y la medicina, “la política de identidad ha influido en cómo funcionamos normalmente y eso no es beneficioso para la fuerza laboral”.

“Pero eso no significa que quiero que despidan a mis colegas”, agregó el empleado.

Describió el impacto que el correo electrónico y las órdenes DEI tuvieron en su agencia como “caos muy calculado”.

Dijo que su división había sido arrojada a la confusión, con preguntas sobre las prácticas de contratación en el futuro, así como sobre qué programas y directivas se permitían continuar, dada la amplia definición de DEI de Trump.

Un segundo empleado de HHS dijo que las contrataciones y las subvenciones para la investigación se habían detenido y todo el personal del departamento estaba esperando para ver qué podían hacer a continuación.

El HHS, y una de sus agencias subsidiarias, los Institutos Nacionales de Salud (NIH), otorgan millones de dólares en subvenciones federales a universidades e investigadores de todo el mundo para avanzar en la investigación científica.

Los empleados de la agencia temían que la orden DEI pudiera tener un impacto fuera del gobierno también. Uno cuestionó si las subvenciones que permitían a los laboratorios crear más oportunidades para contratar científicos y profesionales médicos minoritarios ahora serían canceladas.

Un empleado que trabajaba en la Administración de Alimentos y Medicamentos le dijo a la BBC que no había recibido el correo electrónico, pero que todas las actividades relacionadas con DEI se habían pausado.

“Se nos ha dicho por los superiores que sigamos haciendo nuestro trabajo”, dijo. “Pero hay un sentido de miedo sobre cómo va a impactar en nuestro trabajo en general”.