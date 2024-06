Excursionista desaparecido sobrevive bebiendo un galón de agua al día

Un excursionista de California fue rescatado después de quedar atrapado en las montañas durante 10 días, sobreviviendo con poco más que bayas silvestres y un galón (3.8 litros) de agua al día. Lukas McClish, de 34 años, salió a hacer una caminata que supuestamente duraría tres horas en las montañas de Santa Cruz el 11 de junio. Pero pronto se perdió, en parte debido a la destrucción de puntos de referencia por los recientes incendios forestales en la zona. Su familia lo reportó como desaparecido el 16 de junio después de que no se presentara en el Día del Padre, lo que desencadenó un esfuerzo de búsqueda y rescate de varios días. McClish fue encontrado el jueves después de que un dron de la Oficina del Sheriff de Santa Cruz lo avistara. En una publicación en X, Cal Fire San Mateo, que ayudó en los esfuerzos de rescate, dijo que había “múltiples informes de testigos que escucharon a alguien gritar pidiendo ayuda, pero que era difícil establecer la ubicación de esa persona”. Dijeron que McClish fue encontrado en el bosque entre Empire Grade Road y Big Basin Highway en el condado de Santa Cruz. Fue encontrado sin lesiones graves y se reunió con su familia, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Santa Cruz. “Realmente fue un esfuerzo de equipo con el mejor resultado que podríamos haber esperado”, dijo la oficina del sheriff. En una entrevista con un medio de noticias local ABC, McClish dijo que salió a caminar ese día con “solo un par de pantalones, mi par de zapatos para caminar y un sombrero”. “Tenía una linterna y un par de tijeras plegables, como una herramienta Leatherman. Y eso era todo”, agregó. Dijo que sobrevivió bebiendo grandes cantidades de agua, que recogió usando su bota. “Me aseguré de beber un galón de agua todos los días, pero luego, al acercarme al final, mi cuerpo necesitaba comida y algún tipo de sustento”, dijo. McClish dijo que la experiencia lo dejó “cansado y un poco adolorido”, y que se conmovió al ver todos los equipos de rescate que lo buscaron. “Fue realmente humillante y no sé, fue una experiencia increíble”, dijo McClish, pero agregó que es probable que no salga a la naturaleza por un tiempo. “Hice suficiente senderismo probablemente para todo el resto del año”, dijo.