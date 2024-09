Excursionista captura experiencia cercana a la muerte al deslizarse por montaña en China.

Un excursionista tiene suerte de estar vivo después de resbalar por el lado de una montaña empinada en China, siguiendo las fuertes tormentas que azotaron la zona. Y la experiencia cercana a la muerte fue capturada en su cámara de 360 grados.

Yang Meng, de 42 años, había estado de excursión en las montañas de Fanzengjian en la provincia oriental de Anhui, China, el lunes cuando de repente resbaló. En el video, que compartió en Douyin, la versión china de TikTok, se puede ver a Yang perdiendo repentinamente el equilibrio y luego deslizándose rápidamente por la superficie resbaladiza de la montaña. Afortunadamente, después de varios segundos angustiosos, un árbol detuvo su caída.

El video ha sido gustado por más de 280,000 usuarios en la plataforma y compartido más de 445,000 veces.

La provincia de Anhui, que se encuentra a unas 280 millas al oeste de Shanghai, había visto fuertes lluvias después de que la región fuera azotada recientemente por dos fuertes tifones, Yagi y Bebinca; este último siendo la tormenta más fuerte en golpear la zona desde 1949.

Yang más tarde le contó a CNN que no resultó gravemente herido en la caída, y solo sufrió algunas cortadas y raspadas menores, así como moretones en la pierna.

“Me di cuenta de que no podía levantarme en absoluto y estaba deslizándome cada vez más rápido, ahí fue cuando caí en la cuenta de que debía estar cayendo desde un acantilado”, dijo en una entrevista el viernes. “Cuando golpeé el árbol, se sintió como una roca pesada cayendo. Solo pensaba, ‘No hay forma de que esté muerto’.”

“Supongo que salí mayormente ileso. Solo una pequeña raspadura en mi mano izquierda y un pequeño corte en mi muslo”, recordó Yang, agregando que el encuentro aterrador le ha dado algo de perspectiva. “La vida es realmente corta, así que debemos valorar cada día. No permitiré que este incidente me detenga. Si acaso, me está impulsando a explorar el mundo aún más.”