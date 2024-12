Exclusivo: Autoridades chinas consideran un yuan más débil ante los riesgos comerciales de Trump, según fuentes.

<p class="yf-1pe5jgt">China's top leaders and policymakers are considering allowing the yuan to weaken in 2025 as they brace for higher U.S. trade tariffs in a second Donald Trump presidency.</p> <p class="yf-1pe5jgt">The contemplated move reflects China's recognition that it needs bigger economic stimulus to combat Trump's threat of bigger tariffs, people with knowledge of the matter said.</p> <p class="yf-1pe5jgt">Trump has said he plans to impose a 10% universal import tariff, and a 60% tariff on Chinese imports into the United States.</p> <p class="yf-1pe5jgt">Letting the yuan depreciate could make Chinese exports cheaper, thus blunting the impact of tariffs, and creating looser monetary settings in mainland China.</p> <p class="yf-1pe5jgt">Reuters spoke to three people who have knowledge of the discussions about letting the yuan depreciate but requested anonymity because they are not authorized to speak publicly about the matter.</p> <p class="yf-1pe5jgt">The People's Bank of China (PBOC) did not immediately respond to Reuters requests for comments. The State Council Information Office, which handles media queries for the government, did not also immediately respond to a request for comment.</p> <p class="yf-1pe5jgt">Allowing the yuan to depreciate next year would deviate from the usual practice of keeping the foreign exchange rate stable, the sources said.</p> <p class="yf-1pe5jgt">The tightly managed yuan is allowed to move 2% on either side of a daily mid-point fixed by the central bank. Policy comments from top officials typically include commitments to keeping the yuan stable. While the central bank is unlikely to say it will no longer uphold the currency, it will emphasize allowing the markets more power in deciding the yuan's value, a second source with knowledge of the matter said.</p> <p class="yf-1pe5jgt">At a meeting of the Politburo, a decision-making body of the Communist Party officials, this week, China pledged to adopt an "appropriately loose" monetary policy next year, marking the first such easing of its policy stance in some 14 years.</p> <p class="yf-1pe5jgt">The comments did not include a reference to the need for a "basically stable yuan", which was last mentioned in July but missing in the September readout, too.</p> <p class="yf-1pe5jgt">Yuan policy has figured heavily in financial analysts' notes and other think-tank discussions this year.</p> <p class="yf-1pe5jgt">In a paper published by leading thinktank China Finance 40 Forum last week, analysts suggested China should temporarily switch from anchoring the yuan to the U.S dollar to linking it instead to the value of a basket of non-dollar currencies, particularly the euro, to ensure the exchange rate is flexible during a period of trade tensions.</p> <p class="yf-1pe5jgt">A third source privy to the central bank's thinking told Reuters the PBOC has considered the possibility the yuan could drop to 7.5-per-dollar to counteract any trade shocks. That's a roughly 3.5% depreciation from current levels around 7.25.

During Trump's first term as president, the yuan weakened more than 12% against the dollar during a series of tit-for-tat tariff announcements between March 2018 and May 2020.

DIFFICULT CHOICE

Yuan weakness could help the world's second-biggest economy as it seeks to reach what is expected to be a challenging 5% economic growth target and relieve deflationary pressures by boosting export earnings and making imported goods more expensive.

A sharp downturn in exports would give further cause for authorities to try and use a weak currency to protect the one sector of the economy that has been doing well.

China's exports slowed sharply and imports unexpectedly shrank in November, spurring calls for more policy support to prop up domestic demand.

"To be fair, it is a policy option. Currency adjustments are on the table as a tool to be used to mitigate the effects of tariffs," said HSBC's chief Asia economist Fred Neumann.</p> <p class="yf-1pe5jgt">But that would be a short-sighted policy choice, he said.</p> <p class="yf-1pe5jgt">"If China takes the currency aggressively lower, it raises the risk of a tariff cascade and other nations then essentially say, well, if the Chinese currency is weakening dramatically, then we may not have a choice to impose import restrictions on goods from China ourselves," Neumann said.</p> <p class="yf-1pe5jgt">"So there is a bit of a risk here that if China uses its currency angle too aggressively, it could lead to a backlash among other trading partners and that's not in the interest of China."</p> <p class="yf-1pe5jgt">Analysts' average forecast is for the yuan to fall to 7.37 per dollar by the end of next year. The currency has lost nearly 4% of its value against the dollar since the end of September as investors positioned for a Trump presidency.</p> <p class="yf-1pe5jgt">The central bank has in the past contained volatility and disorderly moves in the yuan through its daily guidance rate to markets and through state banks’ buying and selling of the currency.</p> <p class="yf-1pe5jgt">The yuan, or renminbi (RMB) as it is sometimes known, has struggled since 2022, weighed down by an anaemic economy and a drop in foreign capital inflows into China's markets. Higher U.S. rates and falling Chinese ones have also kept it under pressure.</p> <p class="yf-1pe5jgt">The yuan fell around 0.3% to 7.2803 per dollar after the Reuters story. The Korean won also dipped as did the China-sensitive Australian and New Zealand dollars.</p> <p class="yf-1pe5jgt">In the coming days, next year's growth, budget deficit and other targets will be discussed - but not announced - at an annual meeting of Communist Party leaders, known as the Central Economic Work Conference (CEWC).</p> <p class="yf-1pe5jgt">A pledge to "maintain the basic stability of the RMB exchange rate at a reasonable and balanced level" was included in the CEWC summaries from 2020, 2022 and 2023. It was not included in those from 2019 and 2021.</p> <p class="yf-1pe5jgt">(Reporting by Reuters staff; Editing by Kim Coghill)</p>

<p class="yf-1pe5jgt">Los principales líderes y formuladores de políticas de China están considerando permitir que el yuan se debilite en 2025 mientras se preparan para aranceles comerciales más altos de Estados Unidos en un segundo mandato de Donald Trump.</p> <p class="yf-1pe5jgt">El movimiento contemplado refleja el reconocimiento de China de que necesita un mayor estímulo económico para combatir la amenaza de aranceles más altos por parte de Trump, dijeron personas con conocimiento del tema.</p> <p class="yf-1pe5jgt">Trump ha dicho que planea imponer un arancel de importación universal del 10% y un arancel del 60% a las importaciones chinas en Estados Unidos.</p> <p class="yf-1pe5jgt">Dejar que el yuan se deprecie podría hacer que las exportaciones chinas sean más baratas, disminuyendo así el impacto de los aranceles y creando ajustes monetarios más flexibles en la China continental.</p> <p class="yf-1pe5jgt">Reuters habló con tres personas que tienen conocimiento de las discusiones sobre permitir que el yuan se deprecie, pero solicitaron permanecer en el anonimato porque no están autorizadas a hablar públicamente sobre el tema.</p> <p class="yf-1pe5jgt">El Banco Popular de China (PBOC) no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters. La Oficina de Información del Consejo de Estado, que maneja las consultas de los medios para el gobierno, tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.</p> <p class="yf-1pe5jgt">Permitir que el yuan se deprecie el próximo año se desviaría de la práctica habitual de mantener estable el tipo de cambio extranjero, dijeron las fuentes.</p> <p class="yf-1pe5jgt">El yuan, mantenido de manera estricta, puede moverse un 2% a cada lado de un punto medio diario fijado por el banco central. Los comentarios de política de los principales funcionarios suelen incluir compromisos para mantener estable al yuan. Aunque el banco central probablemente no dirá que dejará de defender la moneda, enfatizará permitir que los mercados tengan más poder para decidir el valor del yuan, dijo una segunda fuente con conocimiento del asunto.</p> <p class="yf-1pe5jgt">En una reunión del Politburó, un cuerpo de toma de decisiones de los funcionarios del Partido Comunista, esta semana, China se comprometió a adoptar una política monetaria "apropiadamente laxa" el próximo año, marcando la primera flexibilización de su postura política en unos 14 años.</p> <p class="yf-1pe5jgt">Los comentarios no incluyeron una referencia a la necesidad de un "yuan básicamente estable", que fue mencionado por última vez en julio, pero también estaba ausente en el resumen de septiembre.</p> <p class="yf-1pe5jgt">La política del yuan ha figurado mucho en las notas de los analistas financieros y otras discusiones de think tanks este año.</p> <p class="yf-1pe5jgt">En un documento publicado por el principal think tank China Finance 40 Forum la semana pasada, los analistas sugirieron que China debería cambiar temporalmente el anclaje del yuan al dólar estadounidense y enlazarlo en cambio al valor de una cesta de monedas no denominadas en dólares, especialmente el euro, para asegurar que el tipo de cambio sea flexible durante un período de tensiones comerciales.</p> <p class="yf-1pe5jgt">Una tercera fuente con conocimiento del pensamiento del banco central dijo a Reuters que el PBOC ha considerado la posibilidad de que el yuan pudiera caer a 7.5 por dólar para contrarrestar cualquier impacto negativo en el comercio. Eso representa una depreciación de aproximadamente el 3.5% desde los niveles actuales alrededor de 7.25.

Durante el primer mandato de Trump como presidente, el yuan se debilitó más del 12% frente al dólar durante una serie de anuncios de aranceles de ida y vuelta entre marzo de 2018 y mayo de 2020.

ELECCIÓN DIFÍCIL

La debilidad del yuan podría ayudar a la segunda economía más grande del mundo mientras busca alcanzar lo que se espera que sea un desafiante objetivo de crecimiento económico del 5% y aliviar las presiones deflacionarias al impulsar las ganancias por exportaciones y hacer que los productos importados sean más caros.

Una fuerte desaceleración en las exportaciones daría más motivos a las autoridades para intentar utilizar una moneda débil para proteger el único sector de la economía que ha estado funcionando bien.

Las exportaciones de China se desaceleraron bruscamente y las importaciones se redujeron inesperadamente en noviembre, lo que generó llamados a más apoyo político para sostener la demanda interna.

"Para ser justos, es una opción política. Los ajustes de divisas están sobre la mesa como una herramienta a utilizar para mitigar los efectos de los aranceles", dijo el economista jefe de Asia de HSBC, Fred Neumann.</p> <p class="yf-1pe5jgt">Pero esa sería una elección de política a corto plazo, dijo.</p> <p class="yf-1pe5jgt">"Si China lleva la moneda agresivamente a la baja, aumenta el riesgo de una cascada de aranceles y otros países esencialmente dicen, bueno, si la moneda china se está debilitando drásticamente, entonces puede que no tengamos otra opción que imponer restricciones a las importaciones de bienes de China nosotros mismos", dijo Neumann.</p> <p class="yf-1pe5jgt">"Así que hay un cierto riesgo aquí de que si China utiliza demasiado agresivamente su estrategia monetaria, podría provocar una reacción adversa entre otros socios comerciales y eso no es del interés de China".</p> <p class="yf-1pe5jgt">El pronóstico promedio de los analistas es que el yuan caerá a 7.37 por dólar para fines del próximo año. La moneda ha perdido casi el 4% de su valor frente al dólar desde finales de septiembre, a medida que los inversores se posicionaban para un mandato de Trump.</p> <p class="yf-1pe5jgt">El banco central ha contenido la volatilidad y los movimientos desordenados en el yuan a través de su tasa de orientación diaria a los mercados y a través de la compra y venta de la moneda por parte de los bancos estatales.</p> <p class="yf-1pe5jgt">El yuan, o renminbi (RMB) como a veces se le conoce, ha tenido dificultades desde 2022, lastrado por una economía anémica y una caída en las entradas de capital extranjero en los mercados chinos. Tasas más altas en Estados Unidos y la caída en las chinas también lo han mantenido bajo presión.</p> <p class="yf-1pe5jgt">El yuan cayó alrededor del 0.3% a 7.2803 por dólar después de la historia de Reuters. El won surcoreano también cayó, al igual que los dólares australiano y neozelandés sensibles a China.</p> <p class="yf-1pe5jgt">En los próximos días, el crecimiento del próximo año, el déficit presupuestario y otros objetivos se discutirán, pero no se anunciarán, en una reunión anual de los líderes del Partido Comunista, conocida como la Conferencia Central de Trabajo Económico (CEWC).</p> <p class="yf-1pe5jgt">Un compromiso de "mantener la estabilidad básica del tipo de cambio del RMB en un nivel razonable y equilibrado" se incluyó en los resúmenes del CEWC de 2020, 2022 y 2023. No se incluyó en los de 2019 y 2021.</p> <p class="yf-1pe5jgt">(Reporte de personal de Reuters; Edición de Kim Coghill)</p>