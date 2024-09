Examen de letras de Oasis: prueba si eres el mayor fan de la banda

La banda de Britpop se separó hace 15 años con Noel revelando que había renunciado al grupo de rock de Manchester (el 28 de agosto de 2009) diciendo que “simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”.

Sin embargo, el martes (27 de agosto) la pareja reveló que estaban reformando Oasis y saldrían de gira por el Reino Unido e Irlanda en 2025.

La gira Oasis Live ’25 UK and Ireland Tour incluirá fechas en:

Estadio del Principado, Cardiff – 4 y 5 de julio

Heaton Park, Manchester – 11, 12, 16, 19 y 20 de julio

Estadio de Wembley, Londres – 25, 26, 30 de julio, 2 y 3 de agosto

Estadio Murrayfield de Gas Escocesa, Edimburgo – 8, 9 y 12 de agosto

Croke Park, Dublín – 16 y 17 de agosto

Un número selecto de fans recibió códigos de preventa el viernes (30 de agosto) que les permitía acceder temprano a los boletos entre las 7 p.m. y las 10 p.m.

Para los millones de otros fans que no tuvieron la suerte de asegurar un código de preventa, estarán rezando para poder conseguir boletos para Oasis cuando salgan a la venta el sábado (31 de agosto) por la mañana – 9 a.m. (Reino Unido) y 8 a.m. (Irlanda).

LECTURA RECOMENDADA:

Realiza nuestro quiz de letras de Oasis para ver si eres el mayor fan de la banda



Para celebrar la reunión de la banda, hemos preparado un quiz para poner a prueba tu conocimiento sobre Oasis.

Así que deja de llorar tu corazón y realiza nuestro quiz para determinar si eres definitivamente, tal vez el mayor fan de Oasis.

¿Cómo te fue? ¿Respondiste nuestro quiz como un ‘Rock ‘n’ Roll Star’?

Asegúrate de deslizarte hacia los comentarios abajo y compartir tus puntajes.