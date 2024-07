Ex rivales respaldan a Donald Trump en muestra de unidad republicana

Los antiguos rivales de Donald Trump en las primarias prometieron apoyar al ex presidente en la convención republicana del martes por la noche, ofreciendo un frente unido diseñado para contrastar fuertemente con las fracturas que aquejan a sus oponentes demócratas.

Nikki Haley, la ex gobernadora de Carolina del Sur que criticó el “caos” de Trump cuando luchaba por la nominación republicana este año, le dijo a una multitud ruidosa que la recibió con abucheos: “Donald Trump tiene mi sólido respaldo, punto”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien fue ridiculizado por la campaña de Trump durante la carrera primaria, también salió enérgicamente en apoyo de su ex rival.

“Ha sido demandado, ha sido procesado y casi pierde la vida”, dijo DeSantis, refiriéndose al intento de asesinato de Trump el sábado. “No podemos defraudarlo, y no podemos defraudar a Estados Unidos”, agregó, provocando aplausos por parte del ex presidente, quien nuevamente llevaba una venda en su oreja derecha.

La aparición de ambos ex rivales republicanos, junto con otro candidato primario, el empresario Vivek Ramaswamy, más temprano en la noche, llegó en el segundo día de una convención cuidadosamente coreografiada que mostró el tipo de disciplina y mensaje coordinado no normalmente asociado con la operación política de Trump.

La recepción entusiasta que recibieron DeSantis y Ramaswamy, quienes criticaron el récord de la Casa Blanca en temas económicos y sociales, se produjo mientras los demócratas en el Capitolio estaban planeando cómo frenar la prisa por nominar a Joe Biden antes de su convención de agosto en Chicago.

Haley, embajadora de la ONU bajo Trump, había intensificado sus ataques contra su ex jefe durante las primarias republicanas y no lo respaldó de inmediato cuando terminó su candidatura presidencial después de no ganar un solo estado. Más tarde dijo que votaría por el ex presidente en noviembre.

“Nuestro país está en un momento crítico. Tenemos una elección que hacer… por el bien de nuestra nación, debemos ir con Donald Trump”, dijo el martes.

Haley, cuya crítica a Trump la convirtió en una figura odiada entre los seguidores más fervientes del ex presidente, fue una adición tardía al programa de la convención y su presencia en el escenario no fue del todo bien recibida.

Algunos delegados republicanos la abuchearon y la llamaron “calientabancas” cuando se acercaba al podio, y su mensaje de “gran carpa” de que el partido necesitaba apelar a aquellos que no estaban de acuerdo con Trump fue recibido con aplausos tibios.

“No tienes que estar de acuerdo con Trump el 100 por ciento del tiempo para votar por él”, dijo.

A pesar de la mala sangre que persiste entre los dos republicanos, Haley dijo que aceptó hablar porque Trump la había invitado a aparecer “en nombre de la unidad” después de que le dispararon en un mitin de campaña el sábado en Pensilvania.

Trump, sentado en un palco VIP junto a su compañero de fórmula, el senador de Ohio JD Vance, asintió aprobatoriamente y se puso de pie para aplaudir a Haley al final de su discurso.

Haley fue seguida por DeSantis, quien durante la campaña primaria había menospreciado a los compañeros republicanos que “besaban el anillo” de Trump.

“Puedes ser el republicano más inútil de Estados Unidos, pero si besas el anillo, él dirá que eres maravilloso”, dijo DeSantis sobre el ex presidente en vísperas de las asambleas de Iowa en enero. “Puedes ser el republicano y conservador más fuerte, dinámico y exitoso de Estados Unidos, pero si no besas ese anillo, entonces él tratará de denigrarte”.

Pero el martes, DeSantis se convirtió en el más ardiente animador de la noche para su ex rival, arremetiendo contra Biden y animando a los republicanos a votar por Trump.

“Estados Unidos no puede permitirse cuatro años más de una presidencia de ‘Fin de semana en Bernie'”, dijo DeSantis sobre Biden, en referencia a la película de comedia de los años 80 sobre un hombre muerto sostenido por sus empleados.

“Si no nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Hagamos que el 45º presidente de Estados Unidos sea el 47º presidente de Estados Unidos”, dijo. “Sigamos el llamado del nominado de nuestro partido a ‘luchar, luchar, luchar’ por estos Estados Unidos”.

En el abarrotado suelo de la arena de la convención, los delegados celebraron la supervivencia de Trump al intento de asesinato como una intervención divina, y como una señal para el país.

“Creemos que al salir de aquí, no solo el partido republicano estará unido, sino que él podrá unificar al país”, dijo Mark Gonzales, un delegado de Texas.

“Al llegar a esto, no podíamos evitar pensar en cómo se vería diferente esta semana si las cosas hubieran salido de otra manera”, dijo Spencer Gross, un delegado de Ohio, en referencia a la estrecha evitación de Trump de una lesión grave o la muerte durante el fin de semana.

Gross describió la aparición inicial de Trump en el salón de convenciones el lunes por la noche como “uno de los momentos más especiales que he experimentado en persona”, y agregó: “Hay mucha unidad en esta sala y en este partido en este momento”.