Ex primer ministro ruso agregado a la lista de ‘agentes extranjeros’ de Putin

El presidente ruso Vladimir Putin agregó a un ex primer ministro ruso a la lista de “agentes extranjeros” del país el viernes.

Mikhail Kasyanov, el primer ministro de Putin. más tarde se convirtió en opositor del presidente ruso. Con su designación por el Ministerio de Justicia ruso como “agente extranjero”, la credibilidad de Kasyanov podría verse socavada.

La ley en Rusia permite que las organizaciones y personas que obtengan fondos o apoyo extranjeros sean designadas como “agentes extranjeros”. La ley ha sido utilizada a menudo contra los medios de comunicación independientes y figuras de la oposición.

Según The Associated Press, el sitio web del Ministerio de Justicia ruso dijo que el ex primer ministro “participó en la creación y difusión de mensajes y materiales de agentes extranjeros a un círculo ilimitado de personas, difundió información falsa sobre las decisiones tomadas por las autoridades públicas de la Federación Rusa y las políticas seguidas por ellos”. El sitio web también afirmó que Kasyanov “se opuso a la operación militar especial en Ucrania”.

Kasyanov se desempeñó como primer ministro de Rusia de 2000 a 2004, el año en que fue destituido. Más tarde se convirtió en una figura opositora notable e intentó postularse para presidente en 2008, pero la comisión electoral nacional se lo impidió.

Después de que Putin enviara tropas a Ucrania el año pasado, Kasyanov dejó Rusia y al parecer está en Letonia.

The Associated Press contribuyó.

