Ex-PM de Mauricio en libertad bajo fianza después de ser acusado de lavado de dinero.

El ex primer ministro de Mauricio, Pravind Jugnauth, ha sido puesto en libertad bajo fianza tras su dramática detención el sábado por cargos de lavado de dinero. Él había sido detenido junto con otros tres después de que la agencia anticorrupción dijera que había incautado maletas de dinero en efectivo y relojes de lujo en redadas en 10 ubicaciones, incluida la casa de Jugnauth. El abogado del ex primer ministro dijo que negaba los cargos en su contra. El arresto de Jugnauth llegó 100 días después de su abrumadora derrota en las elecciones, con su sucesor Navin Ramgoolam prometiendo erradicar la corrupción. Sin embargo, pocos mauricianos esperaban que la Comisión de Delitos Financieros (FCC) se moviera tan rápido, o que arrestara al ex primer ministro por cargos tan graves. Algunas personas salieron a las calles de la capital, Port Louis, para celebrar encendiendo fuegos artificiales, mientras que un puñado de sus seguidores se presentaron fuera del tribunal el lunes para mostrar su solidaridad con él, coreando: “¡Pravin! ¡Pravin!”. Su esposa Kobita, que no enfrenta los cargos, fue puesta en libertad después de ser interrogada durante horas por los investigadores el sábado. Su esposo de 63 años pasó la noche en un centro de detención, antes de que un magistrado le concediera la libertad bajo fianza el domingo por la noche, fijándola en $32,000 (£26,000). Los coacusados de Jugnauth, dos destacados empresarios y un alcalde adjunto, todavía están detenidos, pendientes del resultado de sus solicitudes de fianza. Sus abogados aún no han comentado sobre los cargos en su contra. Aproximadamente $2.4 millones en monedas locales y extranjeras -incluyendo dólares estadounidenses, euros y dírhams de los Emiratos Árabes Unidos- fueron incautados durante las redadas, dijo el portavoz de la FCC, Ibrahim Rossaye. Además, se confiscaron siete relojes de lujo, incluidos cinco relojes de alta gama Cartier. Como parte de sus condiciones de fianza, se le ha ordenado a Jugnauth que no contacte a testigos ni interfiera con ellos. También debe permanecer en una dirección fija y debe informar a la policía si decide mudarse. Jugnauth fue primer ministro de 2017 a 2024 y es miembro de una de las dinastías que ha dominado la política en Mauricio. Jugnauth supervisó un acuerdo histórico con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, sobre el futuro de las Islas Chagos. El acuerdo tiene como objetivo resolver la disputa de soberanía de larga data sobre las islas, pero su sucesor lo ha acusado de negociar un mal acuerdo y ha reabierto las negociaciones.