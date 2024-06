Ex miembro de la junta directiva de Tesla dice que no votaría a favor del paquete de salario de $56 mil millones de Musk.

“

El ex presidente del comité de auditoría de Tesla y destacado inversor en tecnología limpia dijo que no respaldaría el paquete de compensación de $56 mil millones de Elon Musk y entiende por qué otros inversionistas votarán en contra de la propuesta de remuneración del CEO la próxima semana.

“Mira, Elon ha hecho un trabajo extraordinario; ha construido una de las empresas transformativas de la era. Pero pedir un aumento de salario de $55 mil millones justo en el momento en que has fallado en los números trimestrales, el crecimiento está disminuyendo y has despedido al 15% de la fuerza laboral es, diría yo, una arrogancia como mínimo”, dijo Steve Westly, quien habló en CNBC el jueves. Sirvió en la junta directiva de Tesla de 2007 a 2010 y es ex controlador y director financiero del estado de California. Westly también sirvió en los consejos de los dos mayores fondos de pensiones del estado, CalSTRS y CalPERS, que invierten más de $500 mil millones.

La verdad es que “una gran cantidad de fondos de pensiones del mundo”, incluidos los de California, “es muy probable que voten en contra”, dijo Westly, agregando que será “un gran drama la próxima semana, y todo el mundo estará observando”.

Los accionistas de Tesla están a punto de decidir una votación de alto riesgo sobre el paquete de remuneración de Musk, valuado en $56 mil millones en su punto más alto. Un juez en enero anuló su compensación debido a preocupaciones de gobernanza y la junta directiva de Tesla está pidiendo a los accionistas que lo ratifiquen por segunda vez en su reunión anual de accionistas la próxima semana. La junta también ha pedido a los inversores que apoyen el traslado del estado de incorporación de la empresa de Delaware a Texas, donde Tesla tiene su sede.

La base de inversores de Tesla es una mezcla de grandes inversionistas institucionales como The Vanguard Group, que posee el 7.2%, y Blackrock, que posee el 5.9%, según el informe de accionistas de Tesla de 2024. Musk también tiene una participación importante en la empresa además de un ejército de pequeños inversores minoristas a los que Tesla ha estado cortejando con anuncios y eventos. Los inversores suelen publicar en las redes sociales cuando votan sus acciones y ofrecen consejos a otros sobre cómo asegurarse de votar a tiempo para la reunión. Otros grandes inversionistas prominentes se han posicionado públicamente del lado de Musk.

La inversora de Tesla de larga data Cathie Wood publicó el jueves en X que “ningún otro ejecutivo está tan alineado con los accionistas como Musk”. Según el paquete de remuneración que se someterá a votación la próxima semana, Musk habrá trabajado sin cobrar desde 2018, escribió Wood. Los actuales accionistas también se beneficiarán de otros cinco o más años con Musk al frente de Tesla, dijo Wood, fundadora, CEO y directora de inversiones de Ark Investment Management.

“¿Cómo pueden los accionistas incumplir con su paquete de remuneración DESPUÉS de que Elon y los accionistas ya hayan asumido y superado los riesgos asociados con el ascenso de Tesla a la producción del automóvil más vendido del mundo? ¡Inconcebible!”, escribió Wood.

Sin embargo, otros inversionistas están firmemente en el campo de Westly. El fundador de The Westly Group dijo que la rentabilidad y el crecimiento se han desacelerado desde el ascenso meteórico de Tesla entre 2018 y 2021. Además, los accionistas están preocupados por la capacidad de la empresa para entregar un vehículo Tesla de menor costo y una capacidad de conducción totalmente autónoma.

“Los hechos sobre el terreno han cambiado y creo que es por eso que es probable que los accionistas vuelvan con una perspectiva muy diferente”, dijo Westly.

En cuanto a si Musk permanecerá en el fabricante de vehículos eléctricos si la propuesta no logra obtener el apoyo mayoritario, Westly dijo que no estaba claro.

“Si me hubieras preguntado hace un año o dos si Elon dejaría Tesla, habría dicho que no en un millón de años”, dijo. “Ahora, esa posibilidad es un poco más incierta, veremos”.

Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

