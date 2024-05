Ex jefe de inteligencia nombrado como próximo primer ministro holandés

Los Países Bajos tendrán un nuevo primer ministro, con los cuatro partidos de derecha que están formando un gobierno finalmente nombrando su elección, más de seis meses después de las elecciones. Los partidos seleccionaron a un alto funcionario de justicia, Dick Schoof, de 67 años, el martes. Ahora continuarán trabajando en la formación de un gabinete, nombrando ministros y secretarios de Estado, con el objetivo de finalizar un gobierno en unas cuatro semanas. La elección del Sr. Schoof – el funcionario de más alto rango en el Ministerio de Justicia y Seguridad y ex jefe de lucha contra el terrorismo, que no tiene experiencia política ni afiliación a un partido – refleja un intento de gobernar a los Países Bajos de manera diferente después de más de 13 años bajo el liderazgo del Primer Ministro Mark Rutte. Mientras que el nombre del Sr. Schoof no había sido ampliamente difundido como un posible primer ministro, los cuatro partidos han dicho que acordaron establecer un gobierno que incluya a externos políticos, para crear más distancia entre el Parlamento y el gabinete. “El paso que estoy dando ahora es inesperado pero no ilógico”, dijo el Sr. Schoof a los periodistas en una conferencia de prensa el martes en La Haya, diciendo que quería ser un primer ministro para todos los holandeses. Su elección se produce casi dos semanas después de que los cuatro partidos de derecha que juntos tienen una mayoría de 88 escaños en la Cámara de Representantes de 150 escaños acordaran un acuerdo preliminar para formar un gobierno después de meses de negociaciones provocadas por un resultado electoral sorpresa en noviembre. Geert Wilders, un líder populista de toda la vida conocido por su postura anti-musulmana, conmocionó al sistema político holandés cuando su partido obtuvo la mayor parte de los votos. Pero su partido aún necesitaba formar una coalición para gobernar, y después de que las negociaciones se estancaron, el Sr. Wilders dijo en marzo que no sería primer ministro, en un esfuerzo por aumentar las posibilidades de formar una coalición de derecha. Los líderes de los otros tres partidos acordaron hacer lo mismo y se excluyeron de la máxima función política del país. Las negociaciones de coalición contaron con el Sr. Wilders y su Partido por la Libertad; el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, un partido de centro-derecha que ha gobernado el país en los últimos 13 años; Nuevo Contrato Social, un nuevo partido centrista; y el Movimiento Ciudadano Campesino, un partido populista pro-agricultores. Con el Sr. Schoof, los cuatro partidos parecen haber encontrado lo que esperan sea un líder neutral para ayudar a resolver problemas espinosos como la política de migración y la escasez de viviendas del país. El Sr. Schoof enfatizó el martes que fue pedido para ser primer ministro por los cuatro partidos, y no solo por el Sr. Wilders. El Sr. Wilders dijo el martes que el Sr. Schoof estaba “por encima de los partidos políticos” y “muy simpático”. “Felicitaciones Dick!” escribió en X. Pero entrar en el fragor político podría ser inevitable para el Sr. Schoof una vez que ocupe el cargo más alto en los Países Bajos, dijo Janka Stoker, profesora de liderazgo y cambio organizacional en la Universidad de Groningen. “Va a necesitar muchas habilidades políticas, lo cual no es parte de su perfil”, agregó la Dra. Stoker. “Eso es un poco arriesgado”. El Sr. Schoof no pertenece a ningún partido político. Después de ser miembro del Partido Laborista Holandés durante unos 30 años, el Sr. Schoof dijo que canceló su membresía en 2021 porque ya no se sentía conectado al partido. “Soy no partidista”, dijo el Sr. Schoof a los periodistas el martes. Comenzó su larga carrera en el servicio público como funcionario en el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia a fines de la década de 1980. Desde 2013 hasta 2018, el Sr. Schoof se desempeñó como coordinador nacional de seguridad y lucha contra el terrorismo, durante lo cual estuvo involucrado en la investigación sobre la caída del vuelo MH17. Posteriormente se convirtió en director general del servicio de inteligencia holandés y desde 2020 se desempeñó como funcionario de más alto rango en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Edwin Bakker, profesor de estudios sobre terrorismo en la Universidad de Leiden, predijo que la falta de experiencia política del Sr. Schoof no sería un problema porque ha estado cerca de los políticos a lo largo de su carrera y ha sido una especie de asesor de seguridad nacional para el Sr. Rutte, el primer ministro saliente. “Tiene mucha experiencia en comunicación de crisis”, dijo el Dr. Bakker. “Creo que es un requisito previo para ser primer ministro”. Dijo que la elección del Sr. Schoof fue una sorpresa agradable, especialmente por el trasfondo del Sr. Schoof en seguridad y ciberseguridad. “Este no es un hombre que se esconde detrás de la burocracia”, agregó el Dr. Bakker. La carrera del Sr. Schoof no ha estado completamente libre de controversia: en 2021, el periódico holandés NRC informó que el coordinador nacional de seguridad y lucha contra el terrorismo, bajo el liderazgo del Sr. Schoof, utilizó cuentas falsas en Twitter para seguir a los ciudadanos. El Sr. Schoof se negó a comentar cuando se le preguntó sobre el asunto durante la conferencia de prensa el martes. Bits of Freedom, una organización holandesa independiente que se enfoca en la privacidad y la libertad en internet, dijo que estaba preocupada por la elección del Sr. Schoof debido a lo que llamó una invasión de la privacidad por parte de los funcionarios holandeses bajo su liderazgo. “Nuestro propio gobierno también representa una amenaza para el Estado de derecho”, dijo Evelyn Austin, directora de la organización, en una declaración. “Esperamos que Dick Schoof, como primer ministro, se comprometa con los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos. Y que haya aprendido del pasado.”